До января 2027 года на реконструкцию для посетителей будет закрыто главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня в Старой Риге на улице Смилшу, 20, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Во время реконструкции музея будут проведены работы по благоустройству вестибюлей и модернизация конференц-зала.

Во время реконструкционных работ продолжится исследовательская и образовательная работа музея, а также хранение, учет и оцифровка фондов. Консультации с исследователями музея и информация о материалах фондов, как обычно, будут доступны по телефону или по электронной почте.

Выполнять работы будет АО "Būvuzņēmums restaurators" за 708 554 евро.

Полноценная работа музея и прием посетителей продолжатся в филиалах Латвийского военного музея за пределами Риги.