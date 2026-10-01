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На время реконструкции закрылось главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня 1 53

Культура &
Дата публикации: 01.10.2026
LETA
Изображение к статье: На время реконструкции закрылось главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня

До января 2027 года на реконструкцию для посетителей будет закрыто главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня в Старой Риге на улице Смилшу, 20, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Во время реконструкции музея будут проведены работы по благоустройству вестибюлей и модернизация конференц-зала.

Во время реконструкционных работ продолжится исследовательская и образовательная работа музея, а также хранение, учет и оцифровка фондов. Консультации с исследователями музея и информация о материалах фондов, как обычно, будут доступны по телефону или по электронной почте.

Выполнять работы будет АО "Būvuzņēmums restaurators" за 708 554 евро.

Полноценная работа музея и прием посетителей продолжатся в филиалах Латвийского военного музея за пределами Риги.

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#туризм #культура #архитектура #исследования #реконструкция
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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