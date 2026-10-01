Режиссер Джон Уоттс, снявший три фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом, может возглавить новый большой проект во вселенной «Звездных войн». Ему планируют доверить первую картину новой трилогии, которая, как ожидается, продолжит историю после событий фильма «Скайуокер. Восход».

Сценарий новой картины пишет Саймон Кинберг. Первоначально информацию об участии Уоттса распространило издание Knight Edge Media, после чего ее подтвердили The Hollywood Reporter и Variety.

Предполагается, что фильм станет продолжением основной саги о Скайуокерах и фактически десятым эпизодом «Звездных войн».

Рей может вернуться

По данным СМИ, Дейзи Ридли вновь появится в роли Рей. Однако в первом фильме новой трилогии ее участие, вероятно, будет ограниченным.

При этом судьба ранее анонсированной отдельной картины о Рей остается неопределенной. Knight Edge Media утверждает, что проект «Новый орден джедаев» пока отложен.

Окончательное решение о запуске новой трилогии еще не принято. Как сообщает The Hollywood Reporter, проект пока не получил официального одобрения Disney. Lucasfilm информацию о назначении Уоттса не комментировала.

Если планы студии не изменятся, съемки первого фильма могут начаться уже в 2027 году.

Уоттс уже работал со «Звездными войнами»

Для Джона Уоттса вселенная «Звездных войн» не нова. Вместе с Кристофером Фордом он создал сериал «Звездные войны: Опорная команда», а также лично снял две его серии.

Наибольшую известность режиссеру принесла трилогия о Человеке-пауке с Томом Холландом. Кроме того, Уоттс поставил хоррор «Клоун», триллер «Полицейская тачка» и комедийный боевик «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.

Тем временем ближайшим полнометражным фильмом франшизы станет «Звездный истребитель» Шона Леви. Главную роль в нем исполняет Райан Гослинг, а премьера запланирована на 28 мая 2027 года.

Таким образом, Lucasfilm может готовить не просто очередной спин-офф, а полноценное продолжение основной истории «Звездных войн». Однако станет ли новый фильм официальным десятым эпизодом саги, окончательно станет известно после утверждения проекта студией.