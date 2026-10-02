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«Атланта»: сериал, в котором Америка превращается в сюрреалистический сон 0 39

Культура &
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Атланта»: сериал, в котором Америка превращается в сюрреалистический сон

Четыре сезона, 41 серия и практически полное отсутствие предсказуемости — сериал Дональда Гловера «Атланта» стал одной из самых необычных телевизионных историй последних лет. Комедия о начинающем рэпере постепенно превращается то в социальную сатиру, то в триллер, то почти в фильм ужасов.

Сериал «Атланта», выходивший с 2016 по 2022 год, состоит из четырех сезонов. Его создателем стал Дональд Гловер, который также выступил режиссером ряда эпизодов и сыграл одну из главных ролей. Авторы проекта соединяют комедию, драму, абсурд и элементы магического реализма, рассказывая при этом о вполне реальных проблемах американского общества.

В центре сюжета — Эрн, молодой мужчина, бросивший Принстонский университет и пытающийся найти свое место в жизни. У него нет стабильного дохода и собственного жилья, но есть маленькая дочь, о которой необходимо заботиться.

Шанс изменить жизнь появляется, когда двоюродный брат Эрна Альфред начинает приобретать известность как рэпер Paper Boi. Его песня неожиданно становится популярной, и Эрн решает стать менеджером родственника, рассчитывая превратить внезапный успех в настоящую музыкальную карьеру.

Вместе с ними в этой истории появляются эксцентричный друг Альфреда Дариус и бывшая девушка Эрна Ван, которой приходится совмещать работу и материнство. Главные роли исполнили Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд и Зази Битц.

Одна из главных особенностей «Атланты» — принципиальная непредсказуемость. Сериал постоянно меняет жанр и настроение. Один эпизод может выглядеть почти как обычная комедия, следующий превращается в напряженный триллер, а еще через серию зрителю предлагают мрачную и абсурдную притчу.

Создатели свободно используют сюрреализм и магический реализм. В мире «Атланты» может появиться невидимый автомобиль или совершенно абсурдная телевизионная программа, а происходящее на экране порой напоминает странный сон.

За этой необычной формой скрывается социальная сатира. Сериал затрагивает темы расизма, бедности, социальных различий и двойных стандартов американского общества. При этом авторы редко объясняют зрителю, как именно следует воспринимать происходящее, оставляя пространство для собственной интерпретации.

«Атланта» получила широкое признание и была отмечена крупными телевизионными наградами, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

В результате история, которая начинается как рассказ о попытках молодого рэпера добиться успеха, постепенно превращается в необычный портрет современной Америки — смешной, тревожный, абсурдный и временами откровенно сюрреалистический. Именно невозможность предугадать, что произойдет в следующей серии, стала одной из главных особенностей «Атланты».

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#культура #расизм #сериал #бедность
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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