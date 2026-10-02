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Под Парижем нашли стену возрастом 2000 лет: открытие может изменить историю города 0 103

Культура &
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под Парижем нашли стену возрастом 2000 лет: открытие может изменить историю города

Археологи сделали неожиданную находку в самом сердце Парижа — неподалеку от собора Нотр-Дам обнаружены остатки массивной стены, которой около двух тысяч лет. Ученые считают, что открытие может поставить точку в давнем споре о том, где находилось древнейшее поселение на месте французской столицы.

Древнюю конструкцию обнаружили под землей на острове Сите во время строительных и ремонтных работ. Стена сложена из обработанного камня и укреплена массивными дубовыми элементами. По предварительным оценкам специалистов, сооружение относится к раннему галло-римскому периоду.

Находка представляет особый интерес из-за многолетнего спора о том, где именно находилось поселение паризиев — кельтского племени, от названия которого впоследствии произошло имя Парижа.

Часть исследователей считала, что первоначальное поселение располагалось не на острове Сите, а значительно западнее — в районе современного Нантера. Однако обнаруженная в историческом центре города древняя фортификация может стать дополнительным аргументом в пользу версии о существовании важного поселения непосредственно на Сене.

Еще одной загадкой стали заметные на древней кладке следы огня. Радиоуглеродное исследование обугленной древесины и органических материалов предварительно датирует их периодом между I веком до нашей эры и первыми десятилетиями нашей эры.

Эти даты особенно заинтересовали археологов, поскольку они близки ко времени римского завоевания Галлии. Согласно античным источникам, во время борьбы с войсками Юлия Цезаря галлы подожгли Лютецию, чтобы город не достался противнику.

Теперь специалистам предстоит детально изучить слои грунта, фрагменты керамики, древесину и другие предметы, обнаруженные на месте раскопок. Именно дальнейшие исследования должны помочь точнее установить возраст сооружения и понять, какую функцию оно выполняло.

Власти Парижа также рассматривают возможность сохранить часть раскопок и в будущем сделать их доступными для публики.

Если датировка и назначение стены подтвердятся, находка может добавить важные детали к истории возникновения Парижа. Оказывается, буквально под улицами современного мегаполиса все еще скрываются свидетельства событий, происходивших здесь две тысячи лет назад.

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#история #археология #культура #Париж #исследования
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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