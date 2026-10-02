Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига откроет двери, которые обычно закрыты: десятки зданий можно будет увидеть бесплатно 0 128

Культура &
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 и 11 октября в латвийской столице впервые пройдет фестиваль Open House Riga

10 и 11 октября в латвийской столице впервые пройдет фестиваль Open House Riga. На два дня для посетителей откроют около 40 зданий и пространств, многие из которых в обычное время недоступны широкой публике. Все экскурсии будут бесплатными, однако количество мест ограничено.

Жителям и гостям Риги предложат заглянуть внутрь известных архитектурных объектов, частных домов, офисов, исторических зданий и памятников промышленного наследия. В программу также включены образовательные и культурные учреждения, а также примеры современной городской архитектуры.

Главная идея фестиваля — показать город с непривычной стороны. Участники смогут не просто рассматривать интересные здания с улицы, а попасть внутрь, узнать их историю и увидеть пространства, которые обычно остаются за закрытыми дверями.

Движение Open House зародилось в Лондоне в 1992 году и со временем превратилось в одну из крупнейших международных инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Сегодня сеть Open House Worldwide объединяет более 60 городов на шести континентах. Летом 2026 года к ней присоединилась и Рига.

Организаторы отмечают, что первая программа Open House Riga объединяет как историческую, так и современную архитектуру. Благодаря этому посетители смогут увидеть, как менялся город и какие архитектурные решения формируют его сегодня.

Для каждого участвующего в фестивале здания запланировано от пяти до десяти экскурсий. Одновременно в них смогут участвовать примерно от 10 до 20 человек.

Посещение объектов и участие в экскурсиях бесплатные. Однако из-за ограниченного количества мест организаторы рекомендуют регистрироваться заранее — бронирование уже открыто, а на наиболее интересные объекты свободные места быстро заканчиваются.

Подробная программа, список доступных зданий и регистрация опубликованы на официальном сайте Open House Riga.

Таким образом, на одни выходные Рига позволит буквально заглянуть за фасады города — туда, куда в обычный день попасть невозможно. А желающим увидеть самые необычные объекты лучше не откладывать регистрацию: число участников каждой экскурсии строго ограничено.

×
#фестиваль #история #образование #туризм #культура #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На время реконструкции закрылось главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня
Изображение к статье: Том Круз объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить актеров
Изображение к статье: За стеной гробницы Тутанхамона нашли загадочное пространство: там может быть Нефертити
Изображение к статье: Джонни Депп возвращается в большое кино: вышел трейлер «Мистера Келли» с Пенелопой Крус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вирус наступает
В мире
5
Изображение к статье: Передел молочного рынка
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Мошенничество в "airBaltic"
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Цены на продукты
В мире
Изображение к статье: Комар
В мире
Изображение к статье: Похороны
В мире
Изображение к статье: Вирус наступает
В мире
5
Изображение к статье: Передел молочного рынка
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Мошенничество в "airBaltic"
Наша Латвия
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео