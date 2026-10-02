10 и 11 октября в латвийской столице впервые пройдет фестиваль Open House Riga. На два дня для посетителей откроют около 40 зданий и пространств, многие из которых в обычное время недоступны широкой публике. Все экскурсии будут бесплатными, однако количество мест ограничено.

Жителям и гостям Риги предложат заглянуть внутрь известных архитектурных объектов, частных домов, офисов, исторических зданий и памятников промышленного наследия. В программу также включены образовательные и культурные учреждения, а также примеры современной городской архитектуры.

Главная идея фестиваля — показать город с непривычной стороны. Участники смогут не просто рассматривать интересные здания с улицы, а попасть внутрь, узнать их историю и увидеть пространства, которые обычно остаются за закрытыми дверями.

Движение Open House зародилось в Лондоне в 1992 году и со временем превратилось в одну из крупнейших международных инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Сегодня сеть Open House Worldwide объединяет более 60 городов на шести континентах. Летом 2026 года к ней присоединилась и Рига.

Организаторы отмечают, что первая программа Open House Riga объединяет как историческую, так и современную архитектуру. Благодаря этому посетители смогут увидеть, как менялся город и какие архитектурные решения формируют его сегодня.

Для каждого участвующего в фестивале здания запланировано от пяти до десяти экскурсий. Одновременно в них смогут участвовать примерно от 10 до 20 человек.

Посещение объектов и участие в экскурсиях бесплатные. Однако из-за ограниченного количества мест организаторы рекомендуют регистрироваться заранее — бронирование уже открыто, а на наиболее интересные объекты свободные места быстро заканчиваются.

Подробная программа, список доступных зданий и регистрация опубликованы на официальном сайте Open House Riga.

Таким образом, на одни выходные Рига позволит буквально заглянуть за фасады города — туда, куда в обычный день попасть невозможно. А желающим увидеть самые необычные объекты лучше не откладывать регистрацию: число участников каждой экскурсии строго ограничено.