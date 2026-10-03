Афины, которые у большинства путешественников по-прежнему ассоциируются прежде всего с Акрополем и античными памятниками, стремительно меняются. На месте бывшего международного аэропорта строится огромный современный район, а налоговые льготы, относительно доступное жилье и средиземноморский климат привлекают в греческую столицу состоятельных иностранцев.

Одним из символов новой эпохи для Афин стал масштабный проект Ellinikon. На территории бывшего аэропорта планируется построить около 9000 жилых объектов, торговые и деловые центры, гостиницы, зоны отдыха и парки. Одной из архитектурных доминант нового района станет небоскреб Riviera Tower.

Первая очередь проекта, как ожидается, будет завершена в 2027–2028 годах. Благодаря расположению на побережье жители нового района получат прямой доступ к Афинской Ривьере и видам на Эгейское море.

Новый город на месте аэропорта

В Ellinikon планируется создать практически полноценный город внутри города. Помимо жилья и офисов здесь появится Riviera Galleria — премиальный комплекс с магазинами и ресторанами.

Еще одним крупным объектом станет The Ellinikon Mall площадью около 100 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить порядка 340 магазинов. Разработчики проекта также обещают уделить особое внимание экологическим технологиям и созданию зеленых зон.

Однако новая недвижимость — далеко не единственная причина растущего интереса иностранцев к греческой столице.

Греция предлагает специальные налоговые режимы для некоторых категорий новых резидентов. В частности, для соответствующих требованиям работников и цифровых кочевников предусмотрено 50-процентное освобождение от налога на часть дохода, а для некоторых иностранных пенсионеров действует льготный режим налогообложения зарубежных доходов.

Кроме того, в стране существуют программы вида на жительство для цифровых кочевников, пенсионеров и инвесторов, включая Golden Visa.

Жилье дешевле, солнца больше

Несмотря на заметный рост цен в последние годы, стоимость жизни в Греции остается привлекательной для части иностранцев. В исходной публикации со ссылкой на данные Numbeo утверждается, что аренда жилья в стране примерно на 60% дешевле, чем в Великобритании.

Среди других преимуществ Афин называют климат — около 2773 солнечных часов в год, развитую ресторанную и культурную жизнь, международные школы и сравнительно широкое распространение английского языка.

Меняются и отдельные районы города. Например, Неос Космос, прежде считавшийся преимущественно рабочим кварталом, постепенно становится центром притяжения представителей творческих профессий. Здесь открываются независимые магазины, рестораны, выставочные пространства и культурные площадки.

Афины вместо Дубая?

На протяжении последних лет состоятельных иностранцев активно привлекали Дубай, Абу-Даби и Доха. Теперь Афины пытаются предложить другую модель комфортной жизни — европейскую столицу с морем, теплым климатом, современной недвижимостью и многовековой историей.

...Если проект Ellinikon будет реализован в запланированном масштабе, облик южной части Афин заметно изменится. Греческая столица стремится сохранить античное наследие и одновременно получить совершенно новое лицо — с небоскребами, современной жилой застройкой и инфраструктурой, рассчитанной в том числе на состоятельных иностранцев.