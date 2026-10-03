Строительство знаменитого храма Саграда Фамилия в Барселоне спустя более 140 лет после закладки первого камня приближается к финальной стадии. При этом реализовать грандиозный замысел Антонио Гауди строителям помогают технологии, о которых архитектор даже не мог знать: каменные блоки высочайших башен соединяют сталью и специальным высокопрочным клеем.

При возведении центральных башен Саграда Фамилия инженерам пришлось искать решение сразу нескольких сложных задач. Конструкции должны выдерживать огромный собственный вес, сильные порывы ветра и постоянные вибрации большого города.

Одним из ключевых элементов современных конструкций стали десятки тонн специального высокопрочного клея. Он используется для соединения массивных блоков натурального камня со скрытыми внутри металлическими элементами.

Камень снаружи, современные технологии внутри

Такое решение позволяет сохранить внешний вид сооружения максимально близким к архитектурной концепции Гауди и одновременно обеспечить необходимую прочность башен.

Современные клеевые соединения рассчитаны на чрезвычайно высокие нагрузки. Это особенно важно для центральной башни Иисуса Христа и окружающих ее шпилей, которые должны противостоять не только ветру, но и вибрациям, возникающим из-за интенсивного городского движения.

Еще одна проблема связана с расположением Барселоны у Средиземного моря. Высокая влажность и морской воздух увеличивают риск коррозии металлических элементов. Используемые полимерные составы герметизируют соединения и тем самым дополнительно защищают внутреннюю конструкцию.

Гауди встречается с XXI веком

В результате строители фактически объединили два совершенно разных подхода. Снаружи Саграда Фамилия остается монументальным каменным храмом, задуманным Гауди еще в XIX веке, однако внутри его крупнейших элементов используются современные сталь, инженерные расчеты и полимерные материалы.

Именно новые технологии позволили продолжить строительство чрезвычайно сложных башен, не отказываясь от первоначальной архитектурной идеи.

Так спустя почти полтора века после начала строительства один из самых знаменитых долгостроев мира превращается одновременно в памятник Гауди и демонстрацию возможностей современной инженерии. Камень здесь сохраняет облик XIX века, а удерживать грандиозную конструкцию помогают технологии XXI столетия.