Мертвые, водопровод и сверхъестественная способность, которая внезапно охватывает целый район, — Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы». Писателя особенно впечатлила необычная завязка этой истории.

Стивен Кинг порекомендовал поклонникам хорроров новый аргентинский проект Netflix «Мои грустные мертвецы» (My Sad Dead), сочетающий мистику, черный юмор и социальную драму. Писатель назвал идею, положенную в основу сериала, «крутой».

В основу четырехсерийного проекта легли три рассказа аргентинской писательницы Марианы Энрикес.

Главная героиня — вышедшая на пенсию врач Эмма в исполнении Мерседес Моран. Она обладает необычным даром: может видеть и слышать умерших. Сверхъестественная способность есть и у ее племянницы Джули, которую сыграла Каролина Санчес Альварес. Именно с Джули связано событие, превращающее довольно камерную историю в настоящий мистический кошмар. Девушка падает в резервуар с водой и погибает. После этого ее тело начинает разлагаться, а вода становится своеобразным проводником сверхъестественной способности. В результате видеть и слышать мертвых начинают жители целого квартала.

Действие разворачивается в небогатых районах Аргентины, поэтому история не ограничивается традиционным хоррором. Мистика здесь соседствует с социальными проблемами, а мрачные события разбавлены элементами черного юмора.

Режиссером всех четырех эпизодов стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам «Джеки», «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» и «Мария». С творчеством Стивена Кинга он уже пересекался: в 2021 году Ларраин снял мини-сериал «История Лизи» по одноименному роману писателя.

Теперь Кинг публично поддержал новую работу режиссера. И судя по завязке, «Мои грустные мертвецы» действительно предлагают довольно редкое для жанра сочетание: призраки здесь приходят не из заброшенного дома или проклятого кладбища — путь в мир живых им открывает обычный городской водопровод.