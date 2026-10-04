Одна из самых известных политических работ загадочного британского художника Бэнкси вскоре сменит владельца. Инсталляцию Keep Ou T, посвященную Brexit, выставят на торги в Лондоне. Ее стоимость оценивают в сумму до 1,8 млн фунтов стерлингов.

Работа была создана в 2019 году и стала сатирическим высказыванием Бэнкси о выходе Великобритании из Европейского союза. Основой для арт-объекта послужили настоящие металлические жалюзи, которые прежде использовались в зоне прибытия пассажиров из стран ЕС в лондонском аэропорту Хитроу.

На массивной конструкции Бэнкси оставил надпись «KEEP OUT» — «Вход воспрещен», однако последняя буква T отсутствует. Рядом изображена одна из знаменитых крыс художника: она использует пропавшую букву как инструмент, пытаясь взломать замок на закрытых воротах.

Таким образом художник обыграл тему границ и новых барьеров между Великобританией и континентальной Европой, появившихся на фоне Brexit.

Инсталляцию выставит на продажу аукционный дом Phillips в рамках лондонских торгов современным искусством, приуроченных к неделе искусства Frieze. Подобные крупные концептуальные произведения Бэнкси сравнительно редко появляются на открытом рынке.

Предварительная стоимость Keep Ou T составляет от 1,2 до 1,8 млн фунтов стерлингов — примерно от 1,4 до 2,1 млн евро. Торги запланированы на середину октября.

Бэнкси остается одним из самых известных и одновременно самых загадочных современных художников: его личность официально не раскрыта, а работы регулярно становятся событиями мирового арт-рынка.