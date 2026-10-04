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Пропавший на век: в Японии случайно нашли немой фильм 1919 года 0 8

Культура &
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пропавший на век: в Японии случайно нашли немой фильм 1919 года

В Японии обнаружили немую американскую комедию «Van-ar-chy», снятую более ста лет назад и долгое время считавшуюся утраченной. Уникальная кинопленка неожиданно нашлась в антикварном магазине.

Находку сделал Кохэй Окита — студент из города Сендай, изучающий историю кино. Молодой человек разыскивал ранние киноленты, связанные с темой анархии, и приобрел несколько старых катушек. На одной из них он заметил имя неизвестного ему актера — Билли Б. Вана.

Заинтересовавшись находкой, Окита связался с исследователем творчества Вана Джоном Тариотом. Специалист изучил пленку и установил, что это «Van-ar-chy» — немая комедия 1919 года, которая до сих пор считалась потерянной.

Билли Б. Ван начинал карьеру на Бродвее и выступал в водевилях, а позднее основал собственную кинокомпанию Equity Motion Picture Company. Свои немые комедии он снимал в районе озера Сунапи в американском штате Нью-Гэмпшир.

Найденная картина представляет интерес не только для историков кинематографа. В кадрах сохранились улицы, здания и жители небольших американских городов такими, какими они были в 1919 году. Фильм фактически превратился в своеобразную кинохронику эпохи.

Публика сможет увидеть вновь обретенную ленту 1 ноября. Показ состоится в оперном театре Ньюпорта в Нью-Гэмпшире — неподалеку от мест, где более века назад проходили съемки.

Вместе с «Van-ar-chy» зрителям представят еще одну комедию Билли Б. Вана — «Где ваши мужья?». Ее обнаружили в 2017 году в Библиотеке Конгресса США.

Исследователи не исключают, что это не последняя подобная находка. По словам Джона Тариота, другие фильмы Вана могут до сих пор лежать неопознанными в архивах или частных коллекциях, ожидая своего повторного открытия.

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#культура #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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