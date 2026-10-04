Сейчас, в общем, непросто узнать, что там на слуху у молодежи. Раньше, в девяностые годы, ведь как было? Заходишь в магазин, садишься в маршрутку или в кресло парикмахерской — и всюду звучит радио, навевая модные тенденции. Но уже много лет как борцы за авторское право истребили публичное озвучивание музыкальных произведений — оттого и общий контекст как-то потерялся.

Всякий слушает дома или в наушниках кто что горазд. Но не тут-то было — власти спешат на помощь… На этой неделе Министерство культуры представило в Сейме ни много ни мало Стратегию популярной музыки!

Ария Науриса Пунтулиса

Документ, созданный в недрах ведомства, «уделяет внимание обеспечению разнообразия жанров», а также «действует в рыночных условиях и вносит вклад в экономику». В него впряглись Латвийское общество музыкального развития, Латвийский музыкальный экспорт, Латвийский центр музыкальной информации, Общество самозанятых музыкантов… Видимо, решили ковать железо, пока горячо — и Пунтулис занимает свой пост.

Действительно, в какой еще стране профильное министерство возглавляет, можно сказать, поп-идол? Музыкальная карьера будущего главы Минкульта развивалась поступательно: по окончании Рижского училища работников культуры и музыкальной школы Язепа Мединя в 1980-х годах он был солистом легендарной латвийской рок-группы Pērkons, где исполнял преимущественно лирические и романтические рок-баллады — в отличие от второго солиста группы Раймонда Барташевича, которому основатель коллектива Юрис Кулаковс писал динамичные и бунтарские рок-н-ролльные композиции.

Служил будущий министр в военно-строительных частях ПриБВО, где красиво пел по-русски в ВИА «Звездочка»… В 1990-х Наурис стал солистом Латвийской национальной оперы и балета. Он также является одним из основателей известного объединения «Три тенора» (1996). Ну а потом ушел в политику: был депутатом Рижской думы, а также неоднократно занимал пост министра культуры Латвии — в 2019–2023 годах и повторно с мая 2026 года.

Нас ждет «Культурное государство»

Стратегия является частью более широкой культурной политики Kultūrvalsts («Культурное государство»). Речь идет в том числе о том, чтобы сделать местную поп-музыку конкурентоспособной, а профессиональное музыкальное образование — «ориентированным на рынок труда».

Между тем на внешнем рынке наши успехи, прямо скажем, не очень. Вот, скажем, главным достижением Латвии на конкурсе «Евровидение» по-прежнему является победа в уже далеком 2002 году, которую стране принесла певица Marie N (Мария Наумова) с песней «I Wanna». Благодаря этому успеху наша республика и получила право принять конкурс 2003 года в Риге. Интересно, что всё так удачно совпало с нашим принятием в Евросоюз и НАТО…

С той поры в десятку входили Walters & Kazha (5-е место в 2005 году с песней «The War Is Not Over») и Aminata (6-е место в 2015 году с композицией «Love Injected»). В нынешнем же году исполнительница Atvara (Лиене Атвара), выигравшая национальный отбор, увы, не смогла пройти в финал.

По мнению руководства, выправить ситуацию можно, учредив новые призы. В частности, следующая церемония вручения латвийской музыкальной премии GAMMA (Gada Augstākais Mūsdienu Mūzikas Apbalvojums — Главная премия года в области современной музыки) пройдет 18 марта 2027 года. Победители получат статуэтки и официальное признание коллег по цеху, но, увы, не прямые денежные выплаты от организаторов. Ранее, 18 января, в концертном зале Ventspils поздравят лауреатов премии Mikrofons — тоже всё на идейном топливе.

Конкретное же вознаграждение в размере 1500 евро у нас выдается победителям академического «Большого музыкального приза» — Lielā mūzikas balva, который финансируется Министерством культуры.

Она, как друг, и зовет, и ведет

Если хочешь послушать песни на латышском языке, веселые и ритмичные, казалось бы, что проще: выбираешь кнопочку радиостанции LR2 — и вот тебе три аккорда, два притопа, два прихлопа. Что называется, 24/7. Вашему автору даже сборник песен этого радио достался в виде компакт-диска, забытого бывшим владельцем машины, приобретенной на вторичном рынке. Я был впечатлен талантами…

Но вот теперь Минкульт намерен внести поправки в Закон об электронных СМИ и установить обязательную процентную норму:

с 2028 года — 10% содержания, произведенного в Латвии;

с 2029 года — 20%;

с 2030 года — 30%.

То есть фактически каждый третий трек должен быть местным, а значит, с учетом новостей и рекламы в течение часа должны звучать 3–4 такие композиции. Учитывая же круглосуточный характер нынешнего FM-формата, придется где-то подыскать 70–100 музыкальных номеров в сутки.

Продюсеры эфира — люди, конечно, креативные, так что вполне может получиться, что преобладание местной музыки будет обеспечиваться в ночные часы. Что касается принадлежащей общественному вещателю классической радиостанции LR3, тут вообще всё просто — запрограммировать пару симфоний Язепса Витолса или Имантса Калниньша.

Правда, тут вырисовывается некоторая коллизия: что именно считать «произведенным в Латвии»? Например, наши джазмены исполняют кавер-версии знаменитых произведений — это как учитывать? В общем, как всегда, всё упрется в учет и контроль. И наверняка в перспективе будут и штрафы, и лишения эфира.

Музыкальный Олимп

Кстати, а как там действительно обстоят дела с местными исполнителями за рубежом?

IVOXYGEN — один из главных феноменов латвийской англоязычной сцены последних лет. Этот исполнитель, работающий в жанрах альтернативного инди, хип-хопа и сэд-боя, сумел привлечь гигантскую аудиторию без масштабной поддержки крупных медиа и Минкультуры. Количество его ежемесячных слушателей на Spotify стабильно превышает 3 миллиона человек, а его треки регулярно попадают в глобальные плейлисты и инди-чарты по всему миру, особенно в США и Европе.

Tobu (Томс Буковскис) — электронный продюсер из Латвии. Его треки в жанре мелодик-хаус уже много лет звучат по всей планете, а общее количество прослушиваний исчисляется сотнями миллионов. С отметкой около 650 тысяч постоянных слушателей в Spotify он стабильно удерживает позиции в мировых чартах электронной музыки.

Dons (Артур Шингирейс) после достойного выступления на конкурсе «Евровидение» в 2024 году с мощной балладой «Hollow» надолго закрепился в европейских хит-парадах. Песня попала в чарты Spotify Viral 50 во многих странах Европы, включая Великобританию, Германию и страны Скандинавии, а также ротировалась на крупных европейских радиостанциях.

Так что верная дорога к популярности для латышских звезд — это начать петь по-английски!