Генеральный директор компании, управляющей Эйфелевой башней, Патрик Бранко Руиво решил покинуть свой пост после скандала, связанного с дискриминацией сотрудниц. Он намерен уйти в отставку до конца 2026 года.

Поводом для разбирательства стал визит в середине сентября делегации индуистской религиозной организации BAPS. Как сообщается, представители группы попросили администрацию достопримечательности свести к минимуму контакты участников делегации с женщинами.

Руководство пошло навстречу гостям: сотрудниц, находившихся на маршруте делегации, временно убрали с рабочих мест и заменили мужчинами. Женщинам также было предписано не появляться в тех зонах, где их могли увидеть посетители.

Решение вызвало возмущение среди работников и профсоюзов. Они расценили произошедшее как нарушение трудовых прав и принципа равенства мужчин и женщин. В знак протеста сотрудники провели однодневную забастовку, из-за которой Эйфелева башня на сутки прекратила прием посетителей.

После скандала мэрия Парижа и совет директоров управляющей компании SETE провели внутреннее расследование. По его итогам было признано, что требования посетителей не должны были становиться основанием для изменения условий работы сотрудниц. Председатель совета директоров Ариэль Вейль заявил, что культурные или религиозные особенности гостей не могут оправдывать дискриминацию работников.

На фоне разбирательства Патрик Бранко Руиво, руководивший SETE с 2018 года, объявил об уходе. Компания также намерена пересмотреть внутренние правила и организовать для руководителей обучение по вопросам равенства, чтобы подобные ситуации не повторялись.