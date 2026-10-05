Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Директор Эйфелевой башни уходит в отставку: скандал в Париже 1 227

Культура &
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Директор Эйфелевой башни уходит в отставку: скандал в Париже

Патрик Бранко Руиво

Генеральный директор компании, управляющей Эйфелевой башней, Патрик Бранко Руиво решил покинуть свой пост после скандала, связанного с дискриминацией сотрудниц. Он намерен уйти в отставку до конца 2026 года.

Поводом для разбирательства стал визит в середине сентября делегации индуистской религиозной организации BAPS. Как сообщается, представители группы попросили администрацию достопримечательности свести к минимуму контакты участников делегации с женщинами.

Руководство пошло навстречу гостям: сотрудниц, находившихся на маршруте делегации, временно убрали с рабочих мест и заменили мужчинами. Женщинам также было предписано не появляться в тех зонах, где их могли увидеть посетители.

Решение вызвало возмущение среди работников и профсоюзов. Они расценили произошедшее как нарушение трудовых прав и принципа равенства мужчин и женщин. В знак протеста сотрудники провели однодневную забастовку, из-за которой Эйфелева башня на сутки прекратила прием посетителей.

После скандала мэрия Парижа и совет директоров управляющей компании SETE провели внутреннее расследование. По его итогам было признано, что требования посетителей не должны были становиться основанием для изменения условий работы сотрудниц. Председатель совета директоров Ариэль Вейль заявил, что культурные или религиозные особенности гостей не могут оправдывать дискриминацию работников.

На фоне разбирательства Патрик Бранко Руиво, руководивший SETE с 2018 года, объявил об уходе. Компания также намерена пересмотреть внутренние правила и организовать для руководителей обучение по вопросам равенства, чтобы подобные ситуации не повторялись.

×
#дискриминация #культура #Париж #отставка #профсоюзы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Афины превращаются в новый магнит для богатых иностранцев: город меняется на глазах
Изображение к статье: Как технологии XXI века помогают завершить проект Гауди
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Изображение к статье: 10 и 11 октября в латвийской столице впервые пройдет фестиваль Open House Riga

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эгилс Балдзенс
Политика
Изображение к статье: енот
В мире
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
1
Изображение к статье: Седая женщина
Люблю!
Изображение к статье: Когда и как новорожденный начинает хорошо видеть
Люблю!
Изображение к статье: Эгилс Балдзенс
Политика
Изображение к статье: енот
В мире
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео