Netflix представил трейлер нового документального сериала, посвященного Мэттью Перри — звезде культовых «Друзей», ушедшему из жизни в 2023 году. Авторы проекта обещают показать актера таким, каким его знали родные и близкие, — за пределами знаменитого образа Чендлера Бинга.

Документальный проект состоит из трех эпизодов. В него вошли ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи из семейного архива Перри, а также воспоминания людей, которые хорошо его знали. Среди участников сериала — сестра актера Миа Перри Боуик, его близкий друг Роджер Кастильо, актер Дэвид Прессман, бывший руководитель NBC Entertainment Уоррен Литтлфилд и другие.

Создатели сериала намерены рассказать не только о головокружительной карьере Перри и его невероятной популярности после выхода «Друзей». Значительная часть проекта посвящена личной стороне его жизни — одиночеству, многолетней борьбе с зависимостью и попыткам справиться с проблемами, от которых не смогли защитить ни слава, ни успех.

В трейлере кадры из фильмов и сериалов с участием Перри сменяются архивными интервью и рассказами его близких. Сестра актера признается, что ей потребовалось время, прежде чем она почувствовала себя готовой публично говорить о брате. По ее словам, ей хотелось, чтобы зрители увидели в нем цельного человека, а не только Чендлера или знаменитость, чья жизнь была омрачена зависимостью.

Режиссером документального сериала стала Мэри Робертсон. Она подчеркивает, что Перри оставил после себя гораздо больше, чем одну знаменитую телевизионную роль. Помимо способности заставлять миллионы людей смеяться, актер открыто говорил о зависимости и собственном опыте борьбы с ней.

Мэттью Перри начал сниматься еще в конце 1970-х годов. За свою карьеру он появился во множестве телевизионных и кинопроектов, включая «Девять ярдов» и «Снова 17», однако всемирную известность ему принесла роль Чендлера Бинга в десяти сезонах сериала «Друзья».

Актер умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.

Премьера трехсерийного документального проекта о Мэттью Перри запланирована на Netflix на 27 октября 2026 года.