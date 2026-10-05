Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэттью Перри — не только Чендлер: вышел трейлер документального сериала об актере 0 56

Культура &
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэттью Перри — не только Чендлер: вышел трейлер документального сериала об актере

Netflix представил трейлер нового документального сериала, посвященного Мэттью Перри — звезде культовых «Друзей», ушедшему из жизни в 2023 году. Авторы проекта обещают показать актера таким, каким его знали родные и близкие, — за пределами знаменитого образа Чендлера Бинга.

Документальный проект состоит из трех эпизодов. В него вошли ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи из семейного архива Перри, а также воспоминания людей, которые хорошо его знали. Среди участников сериала — сестра актера Миа Перри Боуик, его близкий друг Роджер Кастильо, актер Дэвид Прессман, бывший руководитель NBC Entertainment Уоррен Литтлфилд и другие.

Создатели сериала намерены рассказать не только о головокружительной карьере Перри и его невероятной популярности после выхода «Друзей». Значительная часть проекта посвящена личной стороне его жизни — одиночеству, многолетней борьбе с зависимостью и попыткам справиться с проблемами, от которых не смогли защитить ни слава, ни успех.

В трейлере кадры из фильмов и сериалов с участием Перри сменяются архивными интервью и рассказами его близких. Сестра актера признается, что ей потребовалось время, прежде чем она почувствовала себя готовой публично говорить о брате. По ее словам, ей хотелось, чтобы зрители увидели в нем цельного человека, а не только Чендлера или знаменитость, чья жизнь была омрачена зависимостью.

Режиссером документального сериала стала Мэри Робертсон. Она подчеркивает, что Перри оставил после себя гораздо больше, чем одну знаменитую телевизионную роль. Помимо способности заставлять миллионы людей смеяться, актер открыто говорил о зависимости и собственном опыте борьбы с ней.

Мэттью Перри начал сниматься еще в конце 1970-х годов. За свою карьеру он появился во множестве телевизионных и кинопроектов, включая «Девять ярдов» и «Снова 17», однако всемирную известность ему принесла роль Чендлера Бинга в десяти сезонах сериала «Друзья».

Актер умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.

Премьера трехсерийного документального проекта о Мэттью Перри запланирована на Netflix на 27 октября 2026 года.

×
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как технологии XXI века помогают завершить проект Гауди
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Изображение к статье: 10 и 11 октября в латвийской столице впервые пройдет фестиваль Open House Riga
Изображение к статье: Под Парижем нашли стену возрастом 2000 лет: открытие может изменить историю города

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что крем для лица не работает?
Люблю!
Изображение к статье: голосование
Политика
Изображение к статье: граница
ЧП и криминал
Изображение к статье: Казахстан
В мире
Изображение к статье: болото
ЧП и криминал
Изображение к статье: Уронили телефон в воду
Люблю!
Изображение к статье: Как понять, что крем для лица не работает?
Люблю!
Изображение к статье: голосование
Политика
Изображение к статье: граница
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео