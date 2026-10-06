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Грета Гарбо возвращается на экран: наследники разрешили создать ИИ-двойника актрисы 0 65

Культура &
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грета Гарбо возвращается на экран: наследники разрешили создать ИИ-двойника актрисы

Легендарная Грета Гарбо, завершившая карьеру более восьми десятилетий назад, вновь появилась на экране — теперь в цифровом облике. Родственники шведской кинозвезды дали согласие на создание ее двойника с помощью искусственного интеллекта и разрешили использовать виртуальную актрису в рекламе, а в перспективе — и в кино.

Первым проектом с цифровой Гарбо стал рекламный ролик шведской промышленной компании SKF. В нем ИИ-версия актрисы рассказывает об энергосбережении.

Наследники звезды не исключают, что это только начало. По словам Крейга Рейсфилда, двоюродного внучатого племянника Гарбо, в будущем цифровая копия знаменитости может появиться и в полнометражных фильмах. Сам Рейсфилд, лично знавший актрису, признался, что был поражен результатом: создателям удалось передать ее манеру поведения, мимику и голос.

Для создания виртуальной Гарбо использовали сразу несколько моделей искусственного интеллекта. При этом разработчики утверждают, что не обучали систему непосредственно на фотографиях и видеозаписях актрисы, поскольку эти материалы защищены авторским правом. Основой послужили текстовые запросы, после чего образ дорабатывали с участием реальной актрисы. Голос Гарбо воссоздали, используя запись из одного из ее ранних фильмов.

Авторы проекта стремились добиться максимально естественного результата и избежать так называемого эффекта «зловещей долины», когда почти реалистичный цифровой человек вызывает у зрителя чувство дискомфорта.

Родственники Гарбо считают появление ее цифрового двойника своеобразным продолжением истории актрисы, которая в свое время успешно прошла путь от немого кино к звуковому и стала одной из крупнейших звезд Голливуда.

Образ Греты Гарбо и раньше появлялся в рекламных кампаниях известных модных домов, включая Ferragamo, Gucci и Louis Vuitton. Однако ролик SKF стал первым видео, в котором знаменитая актриса фактически «ожила» благодаря искусственному интеллекту.

При этом семья Гарбо намерена тщательно контролировать дальнейшее использование цифрового образа звезды. Наследники подчеркивают, что их цель — сохранить и защитить ее наследие, поэтому соглашаться на новые проекты они будут избирательно.

Таким образом, ИИ открывает для кинематографа новую эпоху: актеры прошлого теоретически могут вновь появляться в рекламе и фильмах спустя десятилетия после смерти. Но вместе с техническими возможностями неизбежно возникают и вопросы — где проходит граница между сохранением наследия знаменитости и созданием совершенно новой цифровой жизни от ее имени.

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#искусственный интеллект #реклама #культура #родственники
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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