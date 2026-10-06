Как готовили кашу наши предки, зачем в хозяйстве было нужно коромысло и можно ли самостоятельно превратить зерно в крупу? 10 октября Приморский музей под открытым небом в Вентспилсе приглашает на День каши.

Семейный праздник пройдет с 12:00 до 14:00 в Приморском музее под открытым небом на улице Ринькя, 2.

Главным «экспонатом» на этот раз станет не музейный предмет, а большой котел на живом огне. В нем приготовят традиционную букстиньпутру — сытную кашу из ячменной крупы и картофеля с добавлением сала. Готовое блюдо смогут попробовать посетители праздника.

Однако одним угощением программа не ограничится. Гостям предложат на время представить себя жителями старого сельского хозяйства и проверить, насколько легко давались привычные когда-то повседневные дела.

Желающие смогут поносить воду на коромысле, попробовать перетирать зерно с помощью старинных приспособлений и поучаствовать в приготовлении каши на открытом огне. На мастер-классах и викторинах посетители узнают больше о продуктах, без которых трудно было представить крестьянский стол, — зерне, картофеле и луке.

Для детей подготовлена отдельная игра «Детектив каши. Дело о пропавших ингредиентах». Маленьким сыщикам предстоит выяснить, куда исчезли необходимые для приготовления блюда продукты, и собрать все составляющие каши.

Дополнит программу знакомство с самим музеем. Asnates Jātnieku Sporta klubs предложит гостям прогулки на лошадях, а по музейной узкоколейной железной дороге можно будет прокатиться на знаменитом поезде Mazbānītis. Эти развлечения оплачиваются отдельно.

Таким образом, за два часа гости смогут пройти практически весь путь традиционной каши — от зерна до дымящегося котла, а заодно познакомиться с бытом прежних поколений и провести осенний день всей семьей.

Вход на мероприятие — по билетам Приморского музея под открытым небом.