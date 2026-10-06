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Режиссер «Пиратов Карибского моря» Йоаким Рённинг взялся за загадочный хоррор 0 44

Культура &
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Режиссер «Пиратов Карибского моря» Йоаким Рённинг взялся за загадочный хоррор

Норвежский режиссер Йоаким Рённинг, работавший над фильмами «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы», сменит приключенческое кино на ужасы. Его новым проектом станет хоррор под названием «Система» (System).

Рённинг не только займет режиссерское кресло, но и самостоятельно напишет сценарий будущей картины. Производством фильма займутся Spooky Pictures и Image Nation Studios.

Пока создатели намеренно сохраняют интригу: сюжет «Системы» не раскрывается, имена актеров также держатся в секрете. Известно лишь, что съемочный процесс уже начался в Лондоне.

К проекту присоединились опытные продюсеры хорроров. Среди них Рой Ли, работавший над фильмом «Орудия», и Стивен Шнайдер, известный по франшизе «Паранормальное явление». Одним из продюсеров выступит и сам Рённинг — через свою компанию The Saga Company.

Исполнительными продюсерами назначены глава Image Nation Бен Росс и Рами Ясин из Spooky Pictures. Финансированием проекта занимается UTA Independent Film Group.

Для Рённинга «Система» станет заметным поворотом в карьере. Режиссер прежде был известен прежде всего крупнобюджетными приключенческими и фэнтезийными картинами, а теперь намерен попробовать свои силы в жанре хоррора. Что именно скрывается за загадочным названием «Система», создатели пока предпочитают не рассказывать.

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#кино #культура #режиссер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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