Обычная находка на складе подержанных стройматериалов в английском Уилтшире обернулась настоящим открытием. Коллекционер приобрел небольшую мраморную скульптуру всего за 396 долларов, а позднее выяснилось, что это работа известного итальянского мастера эпохи барокко Пьетро Браччи.

Мраморная фигура высотой около 60 сантиметров представляет папу Климента XII. Специалисты установили, что она служила моделью для бронзового монумента, созданного Франческо Джардони в 1739 году и установленного в Палаццо Нуово на Капитолийской площади в Риме.

Судьба оригинального бронзового памятника оказалась печальной. В конце 1790-х годов, во времена Римской республики, его переплавили. Долгое время представление об утраченной скульптуре можно было получить лишь по гравюре братьев Стефано и Рокко Поцци. Ее оттиски сохранились в коллекциях Ватикана, Рима и Дрездена.

Теперь к немногочисленным свидетельствам существования монумента добавилась и обнаруженная в Англии мраморная модель.

Уже 8 октября находку выставят на торги аукционного дома Woolley & Wallis. Предварительная стоимость скульптуры составляет около 13 тысяч долларов — более чем в 30 раз дороже суммы, которую заплатил за нее коллекционер.

Пьетро Браччи учился в Риме у знаменитого скульптора Камилло Рускони и вошел в историю прежде всего как автор монументальной фигуры Океана в центре фонтана Треви.

В 1730-е годы Браччи пользовался покровительством Климента XII, при котором началось масштабное обновление Рима. Скульптор неоднократно создавал изображения понтифика. Еще до появления бронзового монумента в Палаццо Нуово он изготовил более крупную мраморную статую Климента XII для Равенны.

Эту скульптуру установили на главной площади Равенны в 1738 году. Сегодня она находится во дворе бывшего монастыря Сан-Витале, где размещается Национальный музей Равенны.

Таким образом, случайная покупка на складе старых стройматериалов помогла вернуть исследователям произведение, связанное с давно утраченным памятником XVIII века.