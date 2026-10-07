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Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому 0 54

Культура &
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Защитить мужа или раскрыть его ложь: детектив, где доверять нельзя никому

Шведский триллер «Пока смерть не разлучит нас» (Tills döden skiljer oss / Till Death Do Us Part), вышедший летом 2026 года, предлагает зрителям историю, в которой семейная жизнь, убийство и профессиональный долг оказываются тесно переплетены. Мини-сериал состоит из шести эпизодов.

Действие разворачивается в тихом пригороде Стокгольма. В центре сюжета — успешный адвокат по семейным делам Малин, роль которой исполнила Альетт Опхейм, и ее муж Тобиас в исполнении Филипа Берга.

Однажды супруги устраивают дома встречу с соседями. Однако обычный вечер заканчивается трагедией: няня, которая должна была присматривать за детьми, оказывается мертва. Вскоре одним из подозреваемых становится Тобиас.

Малин убеждена, что ее муж не мог совершить преступление, и решает защищать его в суде. Но по мере расследования начинают всплывать неприятные подробности семейной жизни. Тайны, ложь и измены заставляют женщину все сильнее сомневаться в человеке, которому она доверяла.

В результате перед Малин встает выбор, который выходит далеко за рамки обычной адвокатской работы: продолжать защищать мужа, несмотря на открывшуюся правду, или отказаться от прежней жизни и добиться наказания человека, которого она любит.

Создатели сериала соединяют классическую детективную интригу с семейной драмой: вопрос о том, кто виновен в смерти няни, постепенно дополняется другим — насколько хорошо человек вообще может знать того, с кем прожил много лет.

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#культура #судебный процесс #ложь #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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