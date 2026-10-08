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Десятилетиями их никто не видел: «Рижская биржа» достала сокровища из запасников 1 365

Культура &
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: “Рижская биржа” достала сокровища из запасников

Фото: Kristians Erhards Robalts

Художественный музей «Рижская биржа» приглашает посетителей на выставку «Рог изобилия», которая продлится до 3 января. В экспозицию вошли в том числе произведения, которые десятилетиями не показывали публике или которые вообще выставляются впервые.

Главной темой проекта стал рог изобилия — древний символ материального и духовного благополучия. Авторы выставки предлагают взглянуть на эту метафору шире и сравнивают с ним сам музей, в залах которого посетители обычно видят лишь небольшую часть огромной коллекции, тогда как значительная часть произведений остается в хранилищах.

Экспозиция одновременно ставит вопрос о роли современного музея. Что сегодня должно попадать в его коллекции, для кого создаются выставки, может ли практически любой предмет со временем превратиться в музейный экспонат и существуют ли пределы накопления культурных ценностей?

Выбор темы связан и с самим зданием Рижской биржи. Оно было построено в середине XIX века, в период индустриализации и роста благосостояния. Изображения рога изобилия сохранились как на фасаде здания, так и в его интерьерах.

За последующие десятилетия предназначение здания неоднократно менялось. Здесь проходили мероприятия, связанные с политической властью, устраивались различные выставки, а в 2011 году в историческом здании открылся Художественный музей «Рижская биржа».

Выставка развивается по двум параллельным направлениям. Первое посвящено символике рога изобилия в разных культурах и религиях — от древнего мира и европейского христианства до искусства Азии. Второе предлагает поразмышлять о самом музее как о постоянно меняющемся общественном институте.

Историю рассказывают с помощью живописи, графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства и нумизматики. При этом организаторы сознательно не предлагают готовых ответов на все поставленные вопросы, оставляя пространство для дискуссии о месте музеев в быстро меняющемся мире.

Проект носит междисциплинарный характер. Помимо музейных предметов, важную роль в нем играют тексты и специальная программа мероприятий. Над выставкой музейные специалисты работали совместно с командой философского журнала Tvērums и приглашенными экспертами из Латвии, Греции и Японии.

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#история #выставка #искусство #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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