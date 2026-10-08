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Тайна Наполеона раскрыта спустя 217 лет: ИИ понадобилось всего шесть часов 0 583

Культура &
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайна Наполеона раскрыта спустя 217 лет: ИИ понадобилось всего шесть часов

Искусственный интеллект помог расшифровать секретное военное послание времен Наполеона Бонапарта, содержание которого оставалось загадкой более двух столетий. На работу, с которой исследователи долгое время не могли справиться традиционными методами, алгоритму потребовалось около шести часов.

Документ датируется весной 1809 года, когда Франция готовилась к очередной войне с Австрийской империей. Послание предназначалось генералу Огюсту де Мармону, командовавшему французскими войсками в Далмации.

После короткого вступления на французском языке следовали 24 строки зашифрованного текста — примерно 1300 цифр, букв и рукописных символов. Ключ, необходимый для прочтения послания, был утрачен еще в XIX веке.

Дополнительную сложность представлял сам способ шифрования. В документе использовалась омофоническая система: одну букву могли обозначать сразу несколько разных символов, а некоторые знаки соответствовали целым словам или фамилиям военачальников. Кроме того, сохранившаяся копия документа была низкого качества, поэтому часть символов было трудно даже распознать.

За расшифровку взялся американский инженер Картер Черч. Он объединил возможности нейросетей со статистическим анализом языка. Система сначала распознала рукописные символы, а затем начала искать возможные соответствия, учитывая французскую военную лексику наполеоновской эпохи.

В результате алгоритму удалось восстановить систему шифрования и прочитать содержание депеши.

Как выяснилось, в документе содержалась информация о расположении корпусов маршалов Луи-Николя Даву, Андре Массена, Жана-Батиста Бернадотта и Франсуа Жозефа Лефевра накануне Войны пятой коалиции. В послании также говорилось о передвижениях российских войск и переброске отдельных французских подразделений.

Полученная информация позволила исследователям уточнить некоторые события марта 1809 года и дополнить сведения, содержащиеся в воспоминаниях Наполеона.

Таким образом, документ, который оставался закрытым для исследователей 217 лет, удалось прочитать за несколько часов — благодаря технологиям, способным находить закономерности в исторических шифрах и работать с архивными материалами, считавшимися практически нерасшифровываемыми.

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#история #искусственный интеллект #культура #технологии #архив
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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