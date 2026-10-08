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В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут «Дни животных» 1 71

Культура &
Дата публикации: 08.10.2026
LETA
Изображение к статье: В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут «Дни животных»

В эти выходные, 10 и 11 октября, в Рижском зоопарке пройдут «Дни животных», сообщила LETA Роберта Трейя, руководитель отдела обслуживания посетителей зоопарка.

В "Дни животных" посетители, в чьем имени или фамилии присутствует название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, в чьем и имени, и фамилии присутствует название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно.

Для получения скидки необходимо предъявить удостоверение личности на кассе. Если название животного на другом языке, посетитель должен будет подтвердить его значение, например, предъявив словарь или другой надежный источник.

Посетителям рекомендуется внимательно изучить значение своих имен и фамилий перед посещением зоопарка. Следует учитывать, что в животном мире также обитают птицы, рептилии, амфибии, рыбы, насекомые и другие существа, поэтому возможны и более необычные совпадения в именах и фамилиях.

С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнётся зимний сезон, и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, но касса и вход будут работать до 16:00.

В зоопарке сообщают, что в выходные дни, посвященные «Дням животных», посетители смогут прогуляться до 19:00.

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#культура #скидки #события
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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