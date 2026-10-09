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Маккартни сделал особенный подарок Тейлор Свифт на свадьбу 0 192

Культура &
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маккартни сделал особенный подарок Тейлор Свифт на свадьбу

Пол Маккартни стал одним из главных музыкальных гостей на свадьбе Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. 84-летний музыкант исполнил для молодоженов знаменитую песню The Beatles «I Want to Hold Your Hand», причем идея выступления родилась из шутливого разговора с невестой.

Как сообщает People, первоначально Маккартни предложил самой Свифт спеть легендарную композицию своему жениху. Однако певица решила иначе и попросила бывшего участника The Beatles лично исполнить хит 1963 года.

Музыкант согласился, но выдвинул встречное предложение: Тейлор могла бы присоединиться к нему и спеть песню вместе.

«Тебе стоит подпевать и спеть ее своему мужчине», — рассказал Маккартни о своем предложении певице.

Свадьба Свифт и Келси состоялась 3 июля в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. При этом осталось неизвестным, вышла ли в итоге невеста на сцену вместе с Маккартни.

Само выступление музыканта стало примечательным событием: по данным издания, на крупном мероприятии Маккартни исполнил «I Want to Hold Your Hand» впервые более чем за 60 лет.

Музыкальная программа торжества этим не ограничилась. Перед гостями также выступила Стиви Никс, которую называют давней музыкальной наставницей Свифт. Не остался в стороне и жених — Трэвис Келси тоже решил спеть.

Позже его брат Джейсон Келси признался, что у Трэвиса всегда был неплохой голос. Правда, на собственной свадьбе ему пришлось выходить на сцену в компании исполнителей, конкурировать с которыми было непросто.

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#звезды #культура #музыка #свадьба #Тейлор Свифт #выступление
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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