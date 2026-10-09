Слуги и придворные первых правителей Древнего Египта могли становиться жертвами погребальных ритуалов после смерти своих повелителей. Новые аргументы в пользу этой гипотезы обнаружили при изучении человеческих останков из царского некрополя Умм-эль-Кааб неподалеку от Абидоса.

Как сообщает The Guardian, исследовательница Университета Пердью Розелин Кэмпбелл изучила 46 черепов из захоронений, расположенных вокруг погребальных комплексов царей Джера и Джета, а также царицы Мернейт. Сейчас эти останки находятся в Кембриджском университете.

На 18 черепах ученая обнаружила повреждения, которые могли оказаться смертельными. Среди них — переломы, а в одном случае рубленая травма в области глаза. Анализ показал, что повреждения, вероятно, были нанесены примерно в момент смерти людей.

По мнению Кэмпбелл, удары могли наноситься широкими плоскими предметами, изготовленными из дерева или оленьего рога. Это дает основания предполагать, что по крайней мере некоторых людей, похороненных рядом с правителями, намеренно убивали в рамках погребального обряда.

Впрочем, исследовательница призывает не делать окончательных выводов. Изученная выборка сравнительно невелика, поэтому нельзя утверждать, что такая судьба ожидала всех слуг и придворных. На большинстве исследованных черепов характерных травм обнаружено не было, однако это также не доказывает, что эти люди умерли естественной смертью.

Версия о человеческих жертвоприношениях при погребении первых египетских правителей существует уже около века. Еще в 1920-х годах британский египтолог Флиндерс Питри, исследовавший эти захоронения, предположил, что слуг могли хоронить заживо. Другие ученые считали, что придворные умирали своей смертью, а их останки впоследствии переносили к гробнице правителя.

Кэмпбелл допускает, что Питри мог видеть переломы на костях, однако посчитал их повреждениями, возникшими уже после погребения.

Некрополь Умм-эль-Кааб — один из важнейших археологических памятников раннего Древнего Египта. Его наиболее древние сооружения относятся примерно к 3000 году до нашей эры. Вокруг гробниц правителей I династии археологи обнаружили сотни захоронений людей, связанных с царским двором: ремесленников, надсмотрщиков, хранителей печатей и других приближенных.

Однако традиция просуществовала сравнительно недолго. Число подобных захоронений постепенно сокращалось, а при II династии они, по всей видимости, практически исчезли. По словам египтолога Салимы Икрам, впоследствии реальных людей в погребальных обрядах заменили статуэтки, которые должны были символически служить умершему правителю в загробном мире.