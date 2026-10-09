90-летний Вуди Аллен представил в Мадриде свой новый фильм — 51-й в карьере режиссера. Съемки картины стартовали 5 октября и пройдут преимущественно в испанской столице и Аранхуэсе. На производство фильма власти выделят в общей сложности 3 млн евро.

Как сообщает Euronews, на презентации Аллена сопровождали глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Мэрия и региональное правительство предоставят проекту по 1,5 млн евро в рамках спонсорских соглашений, направленных на продвижение Мадрида. Общий бюджет картины оценивается примерно в 12 млн евро. Таким образом, государственные средства покроют около четверти расходов.

Окончательного названия у фильма пока нет — проект фигурирует под рабочим названием Wasp 2026. Известно, что это будет современная комедия, в которой романтические отношения, интриги и супружеские измены развернутся на фоне дипломатической среды.

В картине снимутся Алекси Вассер, Джемима Кёрк, Питер Вивес, Мартон Чокаш и Якоб Офтербо. Значительную часть съемочной группы составят испанские специалисты. Работа над фильмом продлится около шести недель, а съемки запланированы более чем на 30 площадках в Мадриде и Аранхуэсе.

Интересное условие содержится в соглашении о финансировании проекта: слово «Мадрид» должно войти в окончательное название картины, а сам город — быть хорошо узнаваем на экране. Власти рассчитывают, что фильм поможет укрепить международный имидж испанской столицы как туристического, культурного и кинематографического центра.

Во время презентации Аллена спросили и о протестах из-за жилищного кризиса в Мадриде. Режиссер предпочел не высказываться на эту тему, отметив, что никогда не считал себя политическим кинематографистом. По его словам, его гораздо больше интересуют человеческие отношения, любовь и экзистенциальные вопросы. При этом Аллен заявил, что обеспокоен ростом фашизма и всегда выступал против его проявлений.

Новая картина станет очередным испанским проектом режиссера после «Вики Кристина Барселона» и «Фестиваля Рифкина».

Аллен также вновь заговорил о возможном завершении карьеры. По признанию режиссера, работа над фильмами становится для него все более изнурительной. Ранее он уже говорил о намерении уйти из кино, однако предложение снять новую историю в Мадриде оказалось слишком привлекательным, чтобы от него отказаться.