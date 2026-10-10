Привычный образ древнего римлянина в строгой белой тоге оказался далек от реальности. Новая выставка в Копенгагене показывает: две тысячи лет назад жители Римской империи любили яркие цвета, пользовались парфюмерией и украшениями, а мужчины вполне могли носить розовое.

Экспозиция «Власть моды в Римской империи» открылась в Новой глиптотеке Карлсберга в Копенгагене. Ее создатели решили показать античное общество с необычной стороны — через одежду, обувь, прически, украшения и ароматы.

Одной из самых любопытных деталей стало отношение римлян к цвету. Розовые и пурпурные оттенки вовсе не воспринимались исключительно как женские. Более того, исследователи допускают, что одежду розового цвета мог носить даже император Тиберий.

При этом внешний вид человека в Древнем Риме был не просто вопросом вкуса. Одежда могла многое рассказать о его положении в обществе, богатстве и политическом влиянии. Дорогие ткани и красители, редкие украшения и тщательно подобранные детали гардероба становились способом продемонстрировать окружающим свой статус.

Не меньше внимания римляне уделяли прическам и запахам. Для изготовления благовоний и парфюмерных составов использовались цветочные масла, смолы и другие ценные ингредиенты. Модные тенденции во многом задавал императорский двор, а затем их перенимали представители знати в разных уголках огромной империи.

В экспозиции представлены древнеримские скульптуры, сохранившиеся фрагменты туник, украшения и обувь. Современные технологии позволяют посетителям увидеть реконструированные цвета античной одежды и даже познакомиться с ароматами, которыми могли пользоваться римляне. Отдельные аудиоинсталляции рассказывают о сплетнях, насмешках и критике, которым подвергался внешний вид представителей римской элиты.

Таким образом, мода две тысячи лет назад выполняла примерно ту же функцию, что и сегодня: помогала человеку заявить о себе, подчеркнуть положение и произвести впечатление на окружающих. А привычная картинка Древнего Рима как мира белоснежных тог оказывается скорее позднейшим стереотипом.

Выставка в Копенгагене будет работать до 29 марта 2027 года.