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Итальянский шик среди древних стен: Ташкент стал подиумом для Brunello Cucinelli 0 62

Культура &
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ташкент стал подиумом для Brunello Cucinelli

Медресе Абулкасым в Ташкенте — памятник архитектуры XIX века

Итальянский модный дом Brunello Cucinelli выбрал необычную площадку для презентации своей коллекции. На один вечер подиумом стало историческое медресе Абулкасым в Ташкенте — памятник архитектуры XIX века.

Бренд, известный своим кашемиром и эстетикой «тихой роскоши», решил объединить современную итальянскую моду с культурными традициями Центральной Азии. Дефиле прошло во внутреннем дворе исторического комплекса, где европейские образы соседствовали с элементами узбекской культуры.

Для показа пространство медресе преобразили, сохранив при этом его национальный колорит. Двор украсили традиционными узбекскими коврами ручной работы, а атмосферу вечера дополнили живая национальная музыка и демонстрация местных ремесел.

В Brunello Cucinelli объяснили выбор Ташкента интересом к культурному наследию Великого шелкового пути. На протяжении столетий он связывал Восток и Запад, способствуя не только торговле, но и обмену традициями, ремеслами и художественными идеями.

В результате историческая архитектура Ташкента стала декорацией для современной итальянской моды, а сам показ превратился в своеобразный диалог двух культур — европейской и центральноазиатской.

Событие продолжило заметную тенденцию последних лет: крупные модные дома все чаще отказываются от традиционных залов и подиумов Парижа и Милана в пользу исторических и необычных локаций в разных странах мира.

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#мода #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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