Итальянский модный дом Brunello Cucinelli выбрал необычную площадку для презентации своей коллекции. На один вечер подиумом стало историческое медресе Абулкасым в Ташкенте — памятник архитектуры XIX века.

Бренд, известный своим кашемиром и эстетикой «тихой роскоши», решил объединить современную итальянскую моду с культурными традициями Центральной Азии. Дефиле прошло во внутреннем дворе исторического комплекса, где европейские образы соседствовали с элементами узбекской культуры.

Для показа пространство медресе преобразили, сохранив при этом его национальный колорит. Двор украсили традиционными узбекскими коврами ручной работы, а атмосферу вечера дополнили живая национальная музыка и демонстрация местных ремесел.

В Brunello Cucinelli объяснили выбор Ташкента интересом к культурному наследию Великого шелкового пути. На протяжении столетий он связывал Восток и Запад, способствуя не только торговле, но и обмену традициями, ремеслами и художественными идеями.

В результате историческая архитектура Ташкента стала декорацией для современной итальянской моды, а сам показ превратился в своеобразный диалог двух культур — европейской и центральноазиатской.

Событие продолжило заметную тенденцию последних лет: крупные модные дома все чаще отказываются от традиционных залов и подиумов Парижа и Милана в пользу исторических и необычных локаций в разных странах мира.