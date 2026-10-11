Во Франции произошло необычное ограбление: из Центра современного искусства в городе Иссуар исчез уникальный «Апокалипсис Жозефа Форе» — одна из самых тяжелых и дорогостоящих книг в мире. Похищение произошло в ночь с 4 на 5 октября.

Единственный экземпляр книги создавался в 1958–1961 годах. В ее основу положено Откровение Иоанна Богослова, текст которого был вручную переписан каллиграфическим почерком с использованием позолоченных букв.

Над оформлением издания работали сразу несколько знаменитых художников XX века. Среди них — Сальвадор Дали, Жорж Матьё, Бернар Бюффе, Леонор Фини, Цугухару Фудзита, Пьер-Ив Тремуа и Осип Цадкин. Каждый из них подготовил для книги по три иллюстрации.

Особую ценность представляет массивная бронзовая обложка, созданная Сальвадором Дали. Она украшена золотом и драгоценными камнями и весит около 150 килограммов. Сама книга состоит из 150 пергаментных листов, изготовленных из овечьих шкур во французской мастерской Bodin-Joyeux.

В начале 1960-х годов уникальное издание демонстрировалось в Музее современного искусства Парижа. Тогда его стоимость оценивали в 100 миллионов старых французских франков.

Нынешний владелец раритета, коллекционер Кристиан Карутсос, приобрел книгу в 2003 году на аукционе в Японии, после чего выставил ее в основанном им арт-центре в Иссуаре.

Сегодня стоимость «Апокалипсиса Жозефа Форе» специалисты оценивают более чем в 1 миллион евро.