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Кража века: во Франции исчезла 150-килограммовая книга с обложкой Сальвадора Дали 0 62

Культура &
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции исчезла 150-килограммовая книга с обложкой Сальвадора Дали

Во Франции произошло необычное ограбление: из Центра современного искусства в городе Иссуар исчез уникальный «Апокалипсис Жозефа Форе» — одна из самых тяжелых и дорогостоящих книг в мире. Похищение произошло в ночь с 4 на 5 октября.

Единственный экземпляр книги создавался в 1958–1961 годах. В ее основу положено Откровение Иоанна Богослова, текст которого был вручную переписан каллиграфическим почерком с использованием позолоченных букв.

Над оформлением издания работали сразу несколько знаменитых художников XX века. Среди них — Сальвадор Дали, Жорж Матьё, Бернар Бюффе, Леонор Фини, Цугухару Фудзита, Пьер-Ив Тремуа и Осип Цадкин. Каждый из них подготовил для книги по три иллюстрации.

Особую ценность представляет массивная бронзовая обложка, созданная Сальвадором Дали. Она украшена золотом и драгоценными камнями и весит около 150 килограммов. Сама книга состоит из 150 пергаментных листов, изготовленных из овечьих шкур во французской мастерской Bodin-Joyeux.

В начале 1960-х годов уникальное издание демонстрировалось в Музее современного искусства Парижа. Тогда его стоимость оценивали в 100 миллионов старых французских франков.

Нынешний владелец раритета, коллекционер Кристиан Карутсос, приобрел книгу в 2003 году на аукционе в Японии, после чего выставил ее в основанном им арт-центре в Иссуаре.

Сегодня стоимость «Апокалипсиса Жозефа Форе» специалисты оценивают более чем в 1 миллион евро.

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#Франция #искусство #культура #кража #ограбление
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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