Создатели нового «Изгоняющего дьявола» представили дебютный тизер фильма, главную роль в котором исполнила Скарлетт Йоханссон. Режиссером картины выступил Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре хоррора.

Создатели нового «Изгоняющего дьявола» представили дебютный тизер фильма, главную роль в котором исполнила Скарлетт Йоханссон. Режиссером картины выступил Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре хоррора.

В центре истории — Джули Миллер, мать-одиночка и сотрудница полиции Нью-Йорка. Она участвует в расследовании, которое приводит к задержанию серийного убийцы-сатаниста по прозвищу Отец Сандей. Эту роль исполнил Джон Легуизамо.

Миллер присутствует при казни преступника с помощью смертельной инъекции, однако процедура идет совсем не так, как ожидалось. После смерти маньяка кошмар не заканчивается: Нью-Йорк захлестывает новая серия таинственных преступлений.

Вскоре опасность становится для Джули личной. Ее сына начинает преследовать загадочная демоническая сущность, и героине приходится столкнуться с силами, которые невозможно объяснить привычными методами полицейского расследования.

Помимо Скарлетт Йоханссон и Джона Легуизамо, в фильме снялись Дайан Лэйн, Лоуренс Фишберн, Чиветель Эджиофор, Саша Калле и Джекоби Джуп.

Премьера нового «Изгоняющего дьявола» запланирована на 12 марта 2027 года.