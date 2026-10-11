В Эстонии попытка спасти Союз художников от финансового краха обернулась историческим рекордом. Организация, потерявшая почти 700 тысяч евро из-за мошенников, решилась распродать часть своей художественной коллекции. Результат превзошёл все ожидания: за три дня аукциона произведения искусства принесли 2,3 миллиона евро.

История началась 15 мая 2026 года, когда Союз художников Эстонии обнаружил, что с его банковских счетов в результате преступной схемы исчезли почти 700 тысяч евро. Для творческой организации это стало серьёзным финансовым ударом. Чтобы справиться с последствиями мошенничества, руководству пришлось сокращать расходы, искать способы погашения обязательств и принимать непростое решение о продаже части собственной коллекции.

Выход нашли необычный: провести масштабный благотворительный аукцион, объединив произведения из собрания Союза художников и работы, специально пожертвованные современными авторами.

Торги проходили с 8 по 10 октября в таллиннском художественном комплексе ARS и в интернете. Организатором выступила компания Eesti Kunstioksjonid. На продажу выставили 162 произведения — живопись, графику, фотографии, скульптуры и предметы прикладного искусства.

При этом организаторы сознательно установили доступные стартовые цены: некоторые лоты можно было приобрести всего за 100 евро. Таким образом, принять участие в спасении художественной организации могли не только состоятельные коллекционеры.

Аукцион, который побил рекорды

Интерес к торгам оказался неожиданно высоким. В результате удалось продать 159 из 162 произведений — около 98% выставленной коллекции.

Общая выручка достигла 2,3 миллиона евро. По данным эстонского общественного вещателя ERR, это крупнейший результат одного художественного аукциона за всю историю страны.

Особенно оживлёнными оказались торги за произведения известных эстонских художников.

Главным рекордсменом стала картина Яана Элькена «Кабина водителя». За неё заплатили 205 тысяч евро — больше, чем когда-либо прежде за работу ныне живущего эстонского художника на аукционе.

Картина Тийта Пяэсукесе «Бородатая неясыть» ушла за 185 тысяч евро.

Ещё два произведения продали по 150 тысяч евро каждое: «Балкон» Людмилы Сийм и «Полдень» Олева Субби. При этом работа Сийм установила новый аукционный рекорд среди произведений эстонских художниц.

Показательно, что наиболее дорогие картины покупатели приобретали не только ради благотворительности. По оценке специалистов художественного рынка, результаты торгов продемонстрировали растущий интерес коллекционеров к значимым произведениям национального искусства.

Мошенники не смогли остановить художников

У этой истории оказался ещё один неожиданный поворот. В первый день торгов аукцион пришлось временно приостановить из-за технического сбоя. Компания, обеспечивавшая трансляцию, допустила возможность кибератаки, хотя окончательно эта версия подтверждена не была.

Торги продолжились на следующий день. Несмотря на технические проблемы, интерес покупателей не снизился.

Президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн признала, что руководство даже не рассчитывало полностью покрыть ущерб от мошенничества. Аукционный рынок непредсказуем, поэтому организация заранее готовилась к необходимости искать дополнительные источники финансирования.

Однако покупатели и художники продемонстрировали неожиданную солидарность. Многие авторы бесплатно передали свои работы для продажи. Пожертвованных произведений оказалось настолько много, что часть из них даже не удалось включить в программу аукциона. Оставшиеся работы планируют представить на отдельной выставке-продаже в конце года.

Куда пойдут миллионы?

Собранные деньги позволят Союзу художников досрочно погасить обязательства, возникшие после мошенничества, в том числе вернуть взятый кредит.

Часть выручки получат сами авторы произведений. Художникам или их наследникам выплатят 5% от стоимости работ, проданных из коллекции Союза, а авторам специально пожертвованных произведений — 15%.

Оставшиеся средства направят на поддержку эстонских художников, развитие художественной жизни и сохранение коллекции. Конкретные решения руководство намерено обсудить с членами организации на внеочередном собрании 16 ноября.

При этом продажа произведений искусства была вынужденной мерой. Союз художников подчёркивает, что подобную распродажу своей коллекции нельзя проводить регулярно: многие работы имеют не только коммерческую, но и историческую ценность.

Для организации, объединяющей около тысячи художников, итоги аукциона означают возможность продолжить работу без прежнего финансового давления.

История, начавшаяся с крупного мошенничества, завершилась неожиданным результатом: вместо финансового краха Союз художников получил средства для восстановления и развития. А эстонский художественный рынок — сразу несколько ценовых рекордов.