В рижском художественном центре Zuzeum открылась выставка «Отводя взгляд. Художницы в коллекции Зузансов: 2000–2026», объединившая более 40 произведений художниц из Латвии, других стран Балтии и зарубежья. Посетителям предлагают не только познакомиться с современным искусством, но и заглянуть за кулисы творческого процесса.

Экспозиция открылась 2 октября 2026 года и будет работать до 17 января 2027 года, посвящена произведениям, созданным преимущественно в первые два десятилетия XXI века. Основой выставки стала коллекция Зузансов, в которой представлены работы более 500 авторов, творивших с начала XX века до наших дней.

Главная особенность проекта заключается в необычном подходе к восприятию искусства. Организаторы предлагают зрителям обратить внимание не только на сами произведения, но и на обстоятельства их создания, личные переживания художниц и события, повлиявшие на их творчество.

В основу концепции легло эссе британского теоретика визуальной культуры Ирит Рогофф «Отводя взгляд — формы участия в визуальной культуре», опубликованное в 2005 году. Его центральная идея заключается в том, что, отвлекаясь от самого произведения, зритель может открыть для себя новые способы понимания искусства и отношений между автором и публикой.

При подготовке выставки кураторы провели интервью со всеми представленными художницами. Эти беседы позволили узнать о финансовых, личных и творческих обстоятельствах, сопровождавших создание работ.

В результате рядом с произведениями появились необычные экспонаты: рукописные заметки, фрагменты стен мастерских, предметы, связанные с воспоминаниями, запахи и даже произведения друзей художниц. Все эти детали помогают посетителям лучше понять мир, в котором рождались художественные идеи.

Особое внимание организаторы уделили доступности искусства для людей с нарушениями зрения. По данным Латвийского общества слепых, в стране проживают более 12 тысяч человек, получивших инвалидность вследствие полной или частичной потери зрения.

В рамках выставки Zuzeum реализовал специальный проект, позволяющий незрячим и слабовидящим посетителям познакомиться с некоторыми произведениями при помощи тактильных трёхмерных копий и подробных аудиоописаний.

Одна из инициаторов проекта Евгения Эстер Бриеде-Бироне рассказала, что идея имеет для неё особое личное значение. Проект посвящён её слабовидящему сыну Михаилу.

По словам Бриеде-Бироне, важно, чтобы люди с нарушениями зрения могли не только слушать рассказы об искусстве, но и непосредственно воспринимать его — ощущать руками формы, материалы и детали произведений.

Организаторы надеются, что этот опыт станет ещё одним шагом к созданию более доступной культурной среды в Латвии.