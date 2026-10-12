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Искусство, музыка и тайны природы: рижские музеи приглашают на необычные субботы 0 76

Культура &
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижские музеи приглашают на необычные субботы

Фото: LETA

Этой осенью Латвийский национальный художественный музей приглашает жителей и гостей Риги провести субботние дни за творческими занятиями. В рамках программы «Творческие субботы в музее!» посетителей ждут встречи с интересными людьми, увлекательные беседы и мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать себя в роли художника.

Занятия пройдут в разных подразделениях музея. Каждая встреча будет посвящена отдельной теме, объединяющей искусство с повседневной жизнью. Участники узнают, как мода отражается в живописи, каким образом художники изображают природные явления, какую роль играла музыка в культурной жизни прошлого и почему увлечения важны для психологического благополучия.

После обсуждений гостей ждут практические занятия под руководством музейных волонтёров. Все творческие задания будут связаны с экспозициями и темами встреч.

24 октября в 14:00 — «Природа вокруг нас и в искусстве». В Художественном музее «Рижская биржа» (Домская площадь, 6) состоится встреча с известным латвийским метеорологом, редактором прогноза погоды LTV Томсом Брицисом. Участники обсудят, как природные явления находят отражение в живописи, а затем смогут закрепить впечатления на творческом мастер-классе.

7 ноября в 14:00 — «Музыка и настроения». В Музее Романа Суты и Александры Бельцовой (улица Элизабетес, 57а, корпус 26) посетители отправятся в музыкальное путешествие по 1920–1930-м годам. Композитор, дирижёр и музыковед Андрис Векумниекс расскажет о музыкальных предпочтениях той эпохи и влиянии музыки на культурную жизнь общества. Встреча завершится творческим мастер-классом.

28 ноября в 14:00 — «Когда хобби в радость?». Заключительное занятие цикла пройдёт в Музее декоративного искусства и дизайна (улица Скарню, 10). Вместе с профессором социальной психологии Латвийского университета Иварсом Аустерсом участники обсудят, как любимые занятия влияют на эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом и делают повседневную жизнь интереснее.

После беседы состоится творческий мастер-класс.

Для владельцев годовых музейных абонементов участие во всех перечисленных мероприятиях бесплатное. Необходимые материалы для мастер-классов предоставят организаторы.

Важно: для посещения занятий требуется предварительная регистрация с заполнением анкеты участника.

Дополнительная информация и условия регистрации — на официальном сайте Латвийского национального художественного музея.

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#образование #искусство #природа #культура #музыка #творчество #события #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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