Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс может стать лауреатом премии Кабинета министров Латвии. Правительство намерено отметить его выдающийся пожизненный вклад в развитие музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии во всём мире. Вместе с маэстро награду планируется вручить ещё пяти выдающимся представителям науки, спорта, литературы и предпринимательства.

12 октября соответствующий проект распоряжения опубликован на Портале правовых актов Латвии. Согласно документу, Раймонд Паулс представлен к одной из наиболее престижных государственных наград страны — премии Кабинета министров.

В обосновании кандидатуры подчёркивается исключительный вклад композитора в музыкальную и культурную жизнь Латвии. Отмечается, что творчество Паулса на протяжении десятилетий способствует сохранению национальной идентичности и делает латвийскую культуру известной далеко за пределами страны.

Кто ещё получит награду?

Помимо Раймонда Паулса, премией Кабинета министров планируется отметить ещё пятерых человек.

Бывшего президента Латвийского паралимпийского комитета Дайгу Дадзите намерены наградить за значительный вклад в развитие латвийского спорта и содействие интеграции людей с инвалидностью в общество.

Член правления предприятия ASNS Ingredient, основатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива LATRAPS, агроном Эдгарс Ружа представлен к награде за привлечение иностранных инвестиций и укрепление международной конкурентоспособности Латвии.

Писательницу, публициста, переводчицу, дипломата и общественного деятеля Анну Жигуре планируется отметить за укрепление культурных и дипломатических связей между Латвией, Финляндией и Эстонией, сохранение культурно-исторического наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе и публицистике.

Профессор факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета, доктор медицинских наук Марцис Лейя представлен к награде за выдающийся многолетний вклад в развитие онкологии, профилактику рака, раннюю диагностику онкологических заболеваний и медицинскую науку, а также подготовку молодых учёных.

Ещё одним кандидатом стала профессор Рижского университета имени Страдыня, академик Латвийской академии наук, руководитель Гематологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы, доктор медицинских наук Сандра Лейниеце. Её планируется наградить за пожизненный вклад в медицинскую науку Латвии и модернизацию системы здравоохранения.

Диплом, нагрудный знак и 10 тысяч евро

Премия Кабинета министров присуждается за заслуги в развитии демократического и правового Латвийского государства, выдающиеся достижения в экономической и общественной деятельности, а также за вклад в другие сферы, имеющие особое значение для страны.

Согласно действующим правилам, каждый лауреат получает Почётный диплом Кабинета министров, специальный нагрудный знак и денежную премию в размере 10 000 евро.

Таким образом, в случае утверждения всех шести кандидатур общая сумма денежных премий составит 60 000 евро.

Награда с почти вековой историей

Премия Кабинета министров была учреждена в 1995 году, после восстановления независимости Латвии.

Её создание стало символическим возрождением Отечественной премии, учреждённой в 1937 году Карлисом Улманисом.

Ежегодно предложения о награждении могут подавать члены правительства, самоуправления и негосударственные организации. Заявки принимаются до 15 сентября, после чего их рассматривает Совет по награждениям Кабинета министров.

Сведения о лауреатах предыдущих лет публикуются на официальном сайте Государственной канцелярии.

Для Раймонда Паулса, чьи произведения давно стали частью культурного наследия Латвии, новая награда может стать ещё одним государственным признанием его многолетнего творчества. Окончательное решение о присуждении премии должно принять правительство.