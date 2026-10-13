Французская полиция задержала по меньшей мере пять человек в рамках расследования дерзкого ограбления музея Ренуара. Стоимость похищенных ценностей оценивается примерно в 9 миллионов евро.

Расследование громкого преступления продолжается. Правоохранительные органы пытаются установить обстоятельства кражи, определить роль каждого из подозреваемых и выяснить, где находятся похищенные ценности.

Дело привлекло внимание к проблеме безопасности музейных коллекций, особенно тех, в которых хранятся произведения искусства и предметы значительной исторической и культурной ценности.

Как сообщает издание, преступление произошло ранним утром в городе Кань-сюр-Мер на Лазурном Берегу. Злоумышленники проникли на территорию музея через сад, предварительно разрезав металлическое ограждение. Затем они разбили окно первого этажа и оказались внутри здания.

Для демонтажа картин преступники использовали электрический инструмент, с помощью которого срезали крепления и рамы.

Однако довести ограбление до конца им не удалось. Сработавшая сигнализация привлекла внимание полиции, и злоумышленникам пришлось спешно скрываться. При побеге они бросили часть добычи в музейном парке. Благодаря этому два полотна удалось быстро вернуть.

Среди произведений, местонахождение которых остается неизвестным, издание называет «Портрет мадам Колонна-Романо» 1910 года и «Молодую женщину у колодца» 1886 года.

По информации местных СМИ, среди задержанных находятся двое предполагаемых непосредственных участников ограбления. Следствие также проверяет возможные связи подозреваемых с организованной преступной группировкой и их причастность к другим кражам произведений искусства.

Музей Ренуара расположен на вилле «Ле Колетт», где знаменитый французский художник Пьер-Огюст Ренуар провел последние годы жизни. Здесь он продолжал работать вплоть до своей смерти в 1919 году. Музей открылся для посетителей в 1960 году.

Громкое ограбление вновь поставило вопрос о защищенности культурного наследия Франции. Несмотря на задержание подозреваемых, главная задача следствия пока остается нерешенной: найти пропавшие произведения искусства и вернуть их в музей.