На Netflix состоялась премьера криминального триллера «Животные» (Animals), режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Бен Аффлек. Картина рассказывает о влиятельном политике, который ради спасения похищенного сына вынужден нарушить собственные принципы и столкнуться с тайнами своей семьи.

Фильм вышел 9 октября 2026 года и стал одной из заметных осенних премьер стриминговой платформы. В центре сюжета — политические интриги, шантаж, семейные конфликты и вопрос о том, на что способен человек, оказавшийся перед невозможным выбором.

Политическая карьера или жизнь ребенка?

Главный герой фильма Марк Кимбалл, которого играет Бен Аффлек, — успешный политик, претендующий на пост мэра Лос-Анджелеса. У него есть богатство, влияние, семья и все шансы построить блестящую карьеру.

Однако привычная жизнь рушится, когда неизвестные похищают его сына и требуют огромный выкуп.

Вместе с супругой Эбигейл, роль которой исполнила Керри Вашингтон, политик пытается найти деньги и вернуть ребенка. Ситуация осложняется тем, что значительная часть семейных средств уже потрачена на предвыборную кампанию.

Чтобы выполнить требования преступников, супругам приходится принимать опасные решения и обращаться за помощью к людям, связанным с криминальным миром.

Постепенно выясняется, что за внешне благополучной жизнью семьи скрываются обман, финансовые махинации и секреты, способные разрушить не только политические амбиции Кимбалла, но и его брак.

Звездный состав и неожиданные перемены

Первоначально главную роль в картине должен был исполнить Мэтт Деймон, давний друг и творческий партнер Бена Аффлека. Однако из-за несовпадения съемочных графиков актер покинул проект, после чего Аффлек решил самостоятельно сыграть центрального персонажа.

В актерский состав также вошли Джиллиан Андерсон, Стивен Ян, Луис Херардо Мендес, Адриана Пас и Рэй Фишер.

Производством занималась компания Artists Equity, основанная при участии Аффлека и Деймона.

Для Аффлека фильм стал очередным возвращением к криминальному жанру, в котором он ранее добился успеха благодаря картинам «Город воров» и «Операция „Арго“».

Не просто история о похищении

По словам режиссера, в основе фильма лежит не только криминальная интрига, но и исследование человеческой природы.

Аффлек предлагает зрителям задуматься, сохраняют ли люди моральные принципы в экстремальных обстоятельствах или руководствуются исключительно собственными интересами.

Особое место в истории занимают отношения супругов. Похищение ребенка становится испытанием, которое заставляет их признаться друг другу в том, что прежде тщательно скрывалось.

Таким образом, «Животные» соединяют элементы политического триллера, семейной драмы и психологического детектива.

Продолжительность картины составляет 1 час 48 минут. Фильм уже доступен на Netflix.