Фонд Инессы Галанте приглашает на серию рождественских концертов «Рождественская прелюдия» - три музыкальных вечера 10, 11 и 12 декабря, которые пройдут в двух монументальных исторических рижских храмах - Лютеранской церкви в Торнякалнсе и Домском соборе. Каждый концерт станет особенной музыкальной историей, а вместе они создадут незабываемое путешествие навстречу Рождеству - наполненное музыкой, светом, красотой и волшебной атмосферой предстоящего праздника.

10 декабря в Рижской Лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт «Три тенора». На одной сцене встретятся яркие солисты Латвийской национальной оперы Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис, за роялем - Александр Калейс. Вдохновением для программы стало легендарное трио Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса - зрителей ждёт музыка, наполненная атмосферой великих опер, итальянской страстью и неаполитанским колоритом.

11 декабря здесь же прозвучит PIANO Vakars - вечер, объединяющий на одной сцене выдающихся латвийских пианистов Даумантса Лиепиньша, Андрея Осокина, Александра Комки, органиста и композитора Айварса Калейса и юного виртуоза, 12-летнего пианиста Густава Калейса. Гостья вечера – прославленная оперная дива, сопрано Инесса Галанте. В программе - признанные мировые музыкальные шедевры в индивидуальных интерпретациях исполнителей, сольные выступления, дуэты, трио и квартеты. Дополнят программу музыкальные сюрпризы, в том числе особое совместное выступление всех пяти пианистов за одним инструментом. Живой диалог артистов на сцене придаст концерту особую динамику и эмоциональную наполненность.

12 декабря в Домском соборе состоится кульминационный концерт серии –«Рождественская прелюдия» - традиционный вечер, где музыка, величественная архитектура, органное звучание, хоровое пение и световое оформление создают единое художественное пространство. В концерте примут участие: контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, композитор и органист Айварс Калейс, солист Латвийской национальной оперы и балета, тенор Артём Сафронов, сопрано Элизабете Лаура Порганте, пианисты Андрей Осокин и Александр Калейс, юный виртуоз-пианист Густав Калейс, хор мальчиков музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романса Ванагса и, конечно, сама Инесса Галанте. Частью праздничной программы станут музыкальные номера, ставшие традиционными, в том числе трогательная «Тихая ночь, святая ночь» в исполнении хора мальчиков. В день концерта пространство Домского собора сказочно преобразится благодаря специально созданному световому оформлению, которое подчеркнёт величие его архитектуры, особое звучание музыки и атмосферу праздничного вечера.

Особое место в программе каждого концерта отведено молодым музыкантам - лауреатам конкурса «Таланты Инессы Галанте». Все три вечера они выйдут на одну сцену с признанными артистами, получив возможность представить своё мастерство широкой публике и сделать важный шаг на профессиональном музыкальном пути.

Три концерта, десятки выдающихся музыкантов, разные поколения исполнителей, объединённых одной атмосферой и общей идеей - подарить слушателям особенное рождественское настроение и незабываемые музыкальные впечатления.