Поклонников волшебного мира Хогвартса ждут сразу две литературные новинки. Британское издательство Bloomsbury объявило о выходе новых книг, посвященных персонажам знаменитой саги Джоан Роулинг. На этот раз главными героями станут профессор Минерва Макгонагалл и неразлучные близнецы Фред и Джордж Уизли.

Обе книги поступят в продажу 23 февраля 2027 года и пополнят серию Pocket Potters — коллекцию небольших иллюстрированных изданий, посвященных самым известным персонажам вселенной Гарри Поттера.

В отличие от оригинальных романов Роулинг, новинки не будут продолжением истории мальчика-волшебника. Это своеобразные путеводители по уже знакомому читателям миру, содержащие интересные подробности о героях, запоминающиеся цитаты, факты и красочные иллюстрации.

Первая книга расскажет о профессоре Минерве Макгонагалл — строгом, но справедливом преподавателе трансфигурации и декане факультета Гриффиндор. Читатели смогут подробнее узнать о ее магических способностях, характере, чувстве юмора и отношениях с Гарри Поттером.

Особое внимание будет уделено необычным талантам Макгонагалл, в том числе ее способности превращаться в кошку. Иллюстрации для этого издания подготовила художница Натали Смилли.

Вторая книга посвящена Фреду и Джорджу Уизли — самым известным шутникам Хогвартса. Издание расскажет об их школьных приключениях, хитроумных розыгрышах и волшебных изобретениях, которые впоследствии помогли братьям открыть собственный магазин «Всевозможные волшебные вредилки».

Оформлением книги занималась художница Хелен Брэди.

Каждое издание будет состоять из 32 страниц и выйдет в твердом переплете. Книги рассчитаны прежде всего на юных читателей, однако издательство рассчитывает заинтересовать и взрослых поклонников знаменитой литературной серии.

Ранее в коллекции Pocket Potters уже появились выпуски о Гарри Поттере, Роне Уизли, Гермионе Грейнджер, Полумне Лавгуд, профессоре Дамблдоре, Хагриде и домовом эльфе Добби.

Появление новых книг совпадает с очередной волной интереса к знаменитой франшизе. Уже 25 декабря 2026 года на HBO запланирована премьера нового сериала по произведениям Джоан Роулинг.

Главные роли в телевизионной адаптации исполнят Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Профессора Дамблдора сыграет Джон Литгоу, Хагрида — Ник Фрост, а Минерву Макгонагалл — Джанет МакТир.

Создатели сериала обещают более подробно перенести на экран события оригинальных книг, уделив внимание сюжетным линиям и персонажам, которым не хватило экранного времени в полнометражных фильмах.

Таким образом, поклонников Гарри Поттера ожидает двойное возвращение в волшебный мир: сначала на телеэкранах, а затем на страницах новых иллюстрированных изданий.