В здании Европейского парламента в Страсбурге появилась необычная художественная инсталляция, изображающая обнаженного президента США Дональда Трампа. Позолоченная скульптура высотой 2,6 метра вызвала споры среди европейских политиков. Ее автор утверждает, что таким образом хотел привлечь внимание к последствиям американской внешней и экологической политики.

Автором провокационной работы стал датский скульптор Йенс Галсхиот, известный своими произведениями на острые общественные и политические темы. Инсталляция получила название «Оранжевая чума», хотя также упоминается под названием «Король несправедливости».

Скульптура изображает полностью обнаженного Дональда Трампа, сидящего на плечах согнувшегося под его тяжестью человека. По замыслу художника, эта композиция символизирует давление, которое политика Соединенных Штатов оказывает на остальной мир.

Фигура покрыта сусальным золотом в 23 карата. Таким образом автор обыгрывает пристрастие американского президента к роскоши и демонстрации богатства.

В руках у скульптурного Трампа находятся символы правосудия и клюшка для гольфа. При этом политик замахивается на земной шар, представленный в виде мяча для гольфа. Эта деталь, по замыслу художника, должна подчеркнуть отношение американского лидера к международной политике.

На постаменте размещена надпись: «Я сижу на спине человека. Он сгибается под моим грузом... но я готов сделать для него всё, кроме как слезть с его спины».

Инсталляцию установили в одном из наиболее оживленных проходов Европейского парламента по приглашению датского депутата Пера Клаусена.

Сам Галсхиот объясняет, что его произведение является художественным протестом против экологической и внешней политики США. По мнению скульптора, решения Вашингтона нередко создают серьезные проблемы для других государств, которым приходится нести основную тяжесть их последствий.

Появление обнаженной фигуры американского президента в здании Европарламента вызвало неоднозначную реакцию.

Сторонники акции считают, что современное искусство должно иметь возможность критиковать политических лидеров и привлекать внимание к международным проблемам, даже если используемые художественные приемы выглядят вызывающе.

Противники, напротив, расценили подобную демонстрацию как нарушение дипломатического этикета и сочли ее неуместной для здания одного из главных институтов Евросоюза.

При этом речь идет о временной экспозиции. После показа в Страсбурге скульптуру планируется отправить в Турцию, где состоится климатическая конференция ООН.

Таким образом, провокационная работа датского художника стала не только поводом для политической дискуссии, но и напоминанием о том, что современное искусство продолжает использовать сатиру как инструмент критики мировой политики.