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Ученые измерили страх: назван самый жуткий фильм ужасов в истории кино 0 293

Культура &
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые измерили страх: назван самый жуткий фильм ужасов в истории кино

Кадр из фильма «Синистер»

Какой фильм ужасов пугает зрителей сильнее всего? Ответ на этот вопрос попытались найти не кинокритики, а исследователи, вооруженные приборами для измерения сердечного ритма. Результаты ежегодного проекта Science of Scare показали, что самым страшным фильмом по-прежнему остается «Синистер». Однако хорроры 2026 года уже устанавливают собственные рекорды.

Создатели исследования Science of Scare Project решили выяснить, какие фильмы вызывают у зрителей наиболее сильную физиологическую реакцию. Для этого добровольцам предложили посмотреть известные картины ужасов, одновременно отслеживая изменения частоты сердечных сокращений и другие показатели работы сердца.

Такой подход позволил оценить не только субъективные впечатления зрителей, но и реакцию их организма на происходящее на экране.

По результатам обновленного рейтинга первое место вновь занял мистический хоррор «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, вышедший в 2012 году.

Картина рассказывает о писателе, который вместе с семьей переезжает в дом, где ранее произошло жестокое убийство. Обнаружив старые видеозаписи, он постепенно раскрывает пугающую тайну, связанную с гибелью нескольких семей.

Исследователи установили, что во время просмотра «Синистера» сердечный ритм участников эксперимента заметно учащался. Высокие показатели напряжения позволили фильму сохранить лидерство в рейтинге.

По мнению авторов проекта, секрет воздействия картины заключается в сочетании тревожной атмосферы, неожиданно возникающих пугающих сцен и звукового оформления, которое практически не дает зрителю расслабиться.

Впрочем, новые фильмы ужасов тоже сумели удивить исследователей.

Особое внимание в отчете за 2026 год привлекла картина «Insidious: Out of the Further», установившая рекорд по количеству резких пугающих моментов. Именно такие эпизоды, известные как скримеры, вызывают внезапные скачки пульса и заставляют зрителей буквально подпрыгивать в креслах.

Другим заметным участником исследования стал хоррор «Undertone». Его отличительной особенностью оказалась не столько частота неожиданных пугающих сцен, сколько способность создавать продолжительное психологическое напряжение.

Во время просмотра фильма у участников эксперимента фиксировалось особенно сильное снижение вариабельности сердечного ритма — показателя, который отражает изменения промежутков времени между последовательными ударами сердца. В контексте исследования такую реакцию связывают с повышенным уровнем стресса и тревоги.

Авторы проекта подчеркивают, что современные фильмы ужасов воздействуют на аудиторию по-разному. Одни делают ставку на внезапные испуги, другие постепенно усиливают чувство опасности, заставляя зрителей находиться в постоянном ожидании чего-то страшного.

При этом результаты исследования не означают, что каждый человек испугается одних и тех же сцен одинаково. Восприятие страха зависит от личного опыта, психологических особенностей и даже привычки смотреть фильмы ужасов.

Тем не менее измерение сердечного ритма позволяет сравнивать физиологические реакции зрителей и выявлять картины, вызывающие наиболее заметное напряжение.

И хотя кинематографисты ежегодно придумывают новые способы напугать публику, «Синистер», вышедший более десяти лет назад, пока остается непревзойденным лидером этого необычного рейтинга.

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#культура #рейтинг
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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