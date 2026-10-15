Одно из важнейших ранних произведений Василия Кандинского — картина «Красочная жизнь» — ушло с молотка в Лондоне за 27 миллионов фунтов стерлингов (около 32 миллионов евро). У полотна непростая история: во время Второй мировой войны его изъяли нацисты, а законные наследники смогли вернуть произведение лишь спустя десятилетия.

На аукционе Christie's в Лондоне продана картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» (Das bunte Leben), написанная в 1907 году. Итоговая цена торгов составила 27 миллионов фунтов стерлингов, что превышает верхнюю границу предварительной оценки аукционного дома.

Как сообщает DW со ссылкой на данные Christie's, до начала торгов стоимость полотна оценивалась в 18–25 миллионов фунтов. С учетом налогов и дополнительных платежей новый владелец заплатит 31,56 миллиона фунтов стерлингов, передает агентство DPA.

«Речь идет о революционном произведении, которое отражает развитие художественного языка живописца и знаменует удивительную трансформацию его стиля в последующие годы», — отметила представительница Christie's перед аукционом.

Кандинский создал «Красочную жизнь» в Париже в 1907 году. Полотно относится к раннему периоду его творчества, когда художник постепенно отходил от традиционной предметной живописи и двигался к абстракционизму, одним из основоположников которого он впоследствии стал.

Однако ценность картины связана не только с ее местом в истории искусства. За более чем столетие полотно сменило нескольких владельцев, пережило нацистские конфискации и стало предметом многолетнего спора о возвращении культурных ценностей.

В 1927 году «Красочную жизнь» приобрели супруги Левенштейн, коллекционеры из Амстердама. Позднее они передали произведение на временное хранение в городской музей.

После оккупации Нидерландов нацистской Германией картину изъяли из музея. В октябре 1940 года ее продали на аукционе, и она выбыла из владения семьи.

Спустя несколько десятилетий, в 1972 году, полотно приобрел немецкий банк Bayerische Landesbank. Впоследствии картина находилась в долгосрочной аренде у музея в Мюнхене.

Наследники прежних владельцев на протяжении многих лет добивались возвращения семейной собственности. В 2017 году они подали судебный иск против банка, владевшего произведением.

Перелом наступил в 2023 году, когда независимая комиссия по вопросам возвращения культурных ценностей, утраченных в результате нацистских преследований, рекомендовала передать картину наследникам Левенштейнов. В том же году произведение было возвращено семье.

Таким образом, нынешняя продажа состоялась всего через три года после завершения многолетней борьбы за возвращение полотна.

История «Красочной жизни» напоминает о судьбе тысяч произведений искусства, которые во время нацистского правления были конфискованы или проданы в условиях преследований. Вопросы их возвращения законным владельцам и наследникам остаются актуальными спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны.

Теперь одна из ключевых работ раннего Кандинского вновь сменила владельца. Имя покупателя аукционный дом в приведенном сообщении не раскрывает.