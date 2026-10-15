Популярный мистический сериал «Залив вдов» (Widow’s Bay) официально продлен на второй сезон. Однако поклонникам придется запастись терпением: новые эпизоды появятся не раньше 2028 года. При этом создатели обещают, что самое интересное только начинается, ведь первый сезон был всего лишь подготовкой к настоящей истории.

Исполнитель главной роли Мэттью Рис рассказал в интервью изданию The Direct, что съемки продолжения планируется начать в конце апреля 2027 года. По словам актера, столь продолжительный перерыв связан с особенностями работы стриминговых платформ.

Сценаристы лишь недавно приступили к разработке новых эпизодов. Прежде чем дать окончательное разрешение на производство очередного сезона, руководство платформы изучает зрительские рейтинги и другие показатели успешности проекта. В результате между выходами сезонов могут проходить годы.

Однако ожидание, судя по заявлениям создателей, должно оправдаться.

Автор и шоураннер сериала Кэти Дипполд в интервью TheWrap призналась, что рассматривает первый сезон практически как приквел. Его главной задачей было познакомить зрителей с необычным островом, его обитателями и загадочными правилами, по которым существует местное сообщество.

По замыслу сценаристки, сразу погружать аудиторию в самые невероятные события было бы неправильно. Поэтому настоящая история начнет разворачиваться только теперь, когда зрители уже знают героев и понимают особенности жизни на острове.

Особенно серьезные испытания ожидают мэра Тома Лофтиса, которого играет Мэттью Рис. Согласно древнему поверью, именно его смерть должна положить конец проклятию, преследующему островитян.

После драматического финала первого сезона герой окажется в тяжелом психологическом состоянии. Его будут мучить тревожные сновидения и мысли о том, какой могла бы быть жизнь без окружающих ужасов.

При этом Кэти Дипполд намерена не только продолжить основную сюжетную линию, но и значительно расширить вымышленную вселенную. Она допускает появление сцен из прошлого персонажей, а в перспективе — даже отдельных сериалов, посвященных другим историям загадочного острова.

Еще одна интрига связана с возможным возвращением Бетти Гилпин. Актриса призналась Deadline, что пока не получила официального приглашения участвовать во втором сезоне, но очень хотела бы вновь сыграть свою героиню.

Проблема заключается в том, что сюжетная судьба персонажа делает возвращение крайне затруднительным. Однако Гилпин не собирается сдаваться. После успеха на церемонии «Эмми» она связалась с Кэти Дипполд и начала предлагать собственные варианты развития событий, которые позволили бы вернуть ее в сериал.

Напомним, действие «Залива вдов» разворачивается в вымышленном островном городке примерно в 64 километрах от побережья Новой Англии. Местные жители давно привыкли к изоляции, плохой мобильной связи и многочисленным странностям, из-за которых остров считается проклятым.

Мэр Том Лофтис мечтает изменить судьбу поселения, привлечь туристов и обеспечить достойное будущее своему сыну-подростку. Ему действительно удается заинтересовать приезжих, однако вместе с туристами на остров приходят события, которые пробуждают давно забытые кошмары.

Сериал сочетает черную комедию, мистику и элементы психологического триллера. В первом сезоне вместе с Мэттью Рисом снимались Кейт О’Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дики и другие актеры.

Теперь главный вопрос заключается в том, насколько далеко создатели готовы зайти в развитии истории. Если первый сезон действительно был лишь вступлением, зрителей может ожидать гораздо более мрачное и непредсказуемое продолжение.

Точная дата премьеры второго сезона пока не объявлена. Ориентировочный срок выхода — 2028 год.