Колумбийская певица Шакира вновь доказала, что остается одной из самых востребованных звезд мировой музыкальной сцены. Ее грандиозное выступление в Мадриде установило рекорд Amazon Music, став самой просматриваемой концертной трансляцией сольной исполнительницы за всю историю платформы.

Масштабное шоу состоялось в испанской столице в рамках мирового турне артистки. Для концерта организаторы возвели специальную временную площадку, собравшую десятки тысяч зрителей. Однако аудитория выступления оказалась значительно шире: миллионы поклонников смогли наблюдать за происходящим в прямом эфире.

Трансляция была доступна бесплатно сразу на нескольких цифровых площадках, включая Amazon Music, Prime Video и Twitch. Благодаря этому выступление певицы увидели зрители из разных стран мира.

Одним из самых ярких моментов вечера стало неожиданное появление на сцене британской поп-звезды Дуа Липы. Две знаменитые исполнительницы представили совместную акустическую версию известного хита, вызвав восторженную реакцию публики.

Позднее Дуа Липа поделилась впечатлениями от выступления, отметив особую атмосферу концерта и эмоциональное единение артистов со зрителями.

Успех мадридского шоу привлек внимание музыкальных экспертов. По их мнению, столь масштабное событие еще раз продемонстрировало значение испанской столицы как культурного центра, объединяющего европейскую и латиноамериканскую музыкальные традиции.

Для самой Шакиры новый рекорд стал очередным подтверждением ее международной популярности. За годы карьеры колумбийская звезда сумела завоевать поклонников далеко за пределами испаноязычного мира, а ее песни продолжают пользоваться огромным успехом на цифровых платформах.

При этом рекорд касается именно концертных трансляций сольных исполнительниц на Amazon Music, а не общего количества просмотров музыкальных выступлений на всех стриминговых сервисах.