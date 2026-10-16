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«Мой отец — русский». В музее оккупации состоится премьера спектакля-экскурсии 1 1984

Культура &
Дата публикации: 16.10.2026
LETA
Изображение к статье: Угловой дом

В пятницу, 16 октября, в рижском «Угловом доме» — филиале Музея оккупации Латвии — состоится премьера спектакля-экскурсии «Мой отец — русский», посвященного личному восприятию истории. Показы пройдут в 16:00 и 19:00.

Постановка создана по пьесе латвийской писательницы Инги Жолуде, основанной на ее автобиографическом романе «Отец», вышедшем в издательстве Dienas Grāmata в январе 2026 года.

Режиссер спектакля — Виестурс Розиньш. В постановке участвуют актеры Инга Алсиня-Ласмане, Михаил Абрамов, Регина Девите и Дана Авотиня-Лаце. Сценограф — Валтерс Кристбергс, художник по костюмам — Илзе Витолиня, композитор — Екабс Ниманис.

В центре сюжета — двуязычная латышско-русская семья, ее внутренние конфликты и взаимоотношения, особенно обострившиеся на фоне войны России против Украины, начавшейся в 2022 году.

Символические персонажи воплощают различные взгляды, существующие в латвийском обществе: от равнодушия и приспособленчества до стремления отстаивать правду, несмотря на обстоятельства.

Спектакль затрагивает темы смешанных семей, взаимодействия латышской и русской культур, двуязычия, исторической памяти и ее избирательности. Особое внимание уделяется тому, как воспоминания со временем исчезают или меняются под влиянием личных переживаний и внешних обстоятельств.

Постановка создана совместно с Музеем оккупации Латвии.

«Угловой дом», где в советское время располагались органы госбезопасности, сегодня знакомит посетителей с историей репрессий и деятельностью КГБ на территории Латвии.

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#история #искусство #театр #литература #репрессии #семейные отношения #музеи
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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