Канадская поэтесса, писательница и переводчица Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года. Шведская академия отметила ее необычный творческий подход, соединяющий античную мифологию, современную прозу и поэзию. Для самой 76-летней писательницы решение Нобелевского комитета оказалось неожиданностью.

Имя победительницы объявили 8 октября в Стокгольме. В официальном заявлении Шведской академии говорится, что награда присуждена Карсон за смелое и изобретательное творчество, которое благодаря своеобразному диалогу с классической традицией позволило создать новые формы современной литературы.

Энн Карсон родилась в Торонто в 1950 году. Она известна не только как поэтесса и писательница, но и как специалист по древнегреческой литературе. В своих произведениях Карсон свободно сочетает стихотворные и прозаические фрагменты, философские размышления, драматические диалоги и переосмысленные античные сюжеты.

Одной из самых известных ее работ считается опубликованная в 1998 году «Автобиография Красного» (Autobiography of Red). Это роман в стихах, в основу которого положен древнегреческий миф о Геракле и Герионе. Автор превращает античную историю в современное повествование о любви, взрослении и поиске собственной идентичности.

Среди других значимых произведений Карсон — «Эрос — горько-сладкий» (Eros the Bittersweet), вышедший в 1986 году, «Красота мужа» (The Beauty of the Husband), опубликованная в 2001 году, и «Норма Джин Бейкер из Трои» (Norma Jeane Baker of Troy, 2019). В последнем произведении писательница неожиданным образом сопоставляет судьбы голливудской звезды Мэрилин Монро и Елены Троянской.

В 2024 году вышел сборник Wrong Norma, еще раз продемонстрировавший характерную для Карсон манеру экспериментировать с литературными формами.

Особенность ее творчества заключается в стремлении выйти за рамки привычных жанров. Произведения Карсон трудно однозначно отнести к поэзии, прозе или драматургии. Именно эта свобода литературного самовыражения стала одной из причин признания писательницы Нобелевским комитетом.

Сама Карсон восприняла известие о награде с удивлением и юмором. В беседе с исландским телевидением она назвала решение академиков сумасшедшим и пошутила, что теперь на обложках ее книг появятся наклейки с упоминанием Нобелевской премии.

Энн Карсон стала 19-й женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе за всю историю ее существования. В разные годы эту награду получали Луиза Глюк, Анни Эрно и Хан Ган. В 2025 году лауреатом стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

Размер денежного вознаграждения в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон, или около 1,07 миллиона евро. Помимо денежной премии, лауреатам вручают золотую медаль и диплом.

Торжественная церемония награждения состоится 10 декабря — в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Присуждение награды Энн Карсон стало признанием литературы, которая не подчиняется традиционным жанровым правилам и находит новые способы рассказывать древние истории современному читателю.