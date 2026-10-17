Натюрморт бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставлен на торги аукционного дома Christie’s в Лондоне. За картину, написанную почти 80 лет назад, организаторы рассчитывают выручить от 300 до 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 354–592 тысячи евро).

Как сообщает ArtNews, речь идет о полотне «Амариллис», созданном в 1948 году. На картине изображен ярко-красный цветок в горшке, стоящем на столе. Лаконичная композиция и темный фон подчеркивают насыщенность красок.

У произведения необычная семейная история. Черчилль подарил натюрморт своей младшей дочери Мэри Соумс, а в 1995 году она передала его Фонду Черчилля. Теперь картину решили продать, чтобы направить полученные средства на поддержку искусства в рамках программы Making Space for the Arts («Создание пространства для искусств»).

Торги назначены на 21 октября 2026 года.

Представитель Christie’s Пиппа Джакомб отметила, что в работе заметно влияние британского художника Уильяма Николсона. По ее словам, это проявляется в сдержанности композиции и смелом использовании цвета. Натюрморт также свидетельствует о мастерстве, которого Черчилль достиг как живописец.

Живопись стала одним из главных увлечений знаменитого политика уже в зрелом возрасте. Черчилль начал рисовать примерно в 40 лет и за свою жизнь создал около 500 произведений. Он писал преимущественно пейзажи, но обращался и к натюрмортам.

При этом картины бывшего британского премьера давно привлекают внимание коллекционеров и продаются за внушительные суммы.

Абсолютный рекорд был установлен в 2021 году, когда пейзаж Черчилля «Башня мечети Кутубия», написанный в Марокко в 1943 году, ушел с молотка Christie’s за 8,285 миллиона фунтов стерлингов. Эта работа считается единственным пейзажем, созданным политиком во время Второй мировой войны.

Интерес коллекционеров вызывают не только художественные произведения Черчилля, но и его личные вещи. На аукционы ранее выставлялись принадлежавшие ему очки и даже зубной протез.

Предстоящие торги вновь напомнят о малоизвестной стороне личности одного из самых знаменитых политиков XX века — Черчилле-художнике, для которого живопись была не просто развлечением, а важной частью жизни.