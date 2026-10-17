Главную архитектурную награду Латвии в 2026 году получила реконструкция дома культуры в Саласпилсе. Международное жюри высоко оценило качество проекта, рациональное использование ресурсов и создание пространства, объединяющего людей. Среди других лауреатов — квартал Конрада в Цесисе, центр искусства Zuzeum в Риге и историческая застройка в Кулдиге.

В Латвии объявлены победители «Латвийской архитектурной премии года 2026» (Latvijas Arhitektūras gada balva). Высшую награду — золотую премию, или Гран-при, — получила реконструкция дома культуры в Саласпилсе, сообщили агентству ЛЕТА в Союзе архитекторов Латвии.

Авторами победившего проекта стали архитекторы Эдийс Левинс, Агнесе Левина и Ивета Лусе.

Всего в этом году на соискание главной архитектурной премии страны были представлены 43 работы.

Почему победил дом культуры в Саласпилсе

По оценке Союза архитекторов Латвии, реконструкция дома культуры в Саласпилсе предлагает новый подход к организации культурных мероприятий и использованию общественного пространства.

Архитекторам удалось рационально использовать ресурсы и создать гармоничное здание, в котором важную роль играют открытые несущие конструкции и натуральные материалы.

Международное жюри особо отметило тщательность проработки всех элементов проекта. По мнению экспертов, реконструкция представляет собой архитектурную работу исключительно высокого качества. При этом авторы ясно понимают общественную задачу здания — объединять людей и делать культуру частью повседневной жизни.

Какие проекты получили серебряные награды

Серебряными наградами «Латвийской архитектурной премии года 2026» отмечены три проекта:

Квартал Конрада в Цесисе. Авторы — архитектурные бюро Outofbox и Konvents.

Многофункциональный центр искусства Zuzeum. Авторы — Make Make (Анна Бейтс) и Balta istaba (Илзе Рукмане-Поча). Проект получил не только серебряную награду, но и премию за инклюзивный дизайн.

Реконструкция пасторского дома и строительство амбара в Кулдиге. Авторы — Diānas Zalānes projektu birojs и Field Studio.

Впервые присуждена награда «Архитектор года»

В этом году организаторы впервые вручили специальную награду «Архитектор года», учрежденную для признания значительного вклада в развитие отрасли. Ее получил Гатис Дидрихсонс, руководитель архитектурного бюро Didrihsons arhitekti.

Отдельное внимание на церемонии уделили инклюзивной архитектуре — проектам, в которых учитываются потребности разных групп людей, принципы равенства и доступности.

Награду за инклюзивный дизайн, вручавшуюся второй год подряд, получили авторы двух проектов: центра искусства Zuzeum и реконструкции дома культуры в Саласпилсе.

Библиотечный павильон в Болдерае получил специальную награду

Награда «Новый европейский Баухаус» досталась команде общества Tandeems за библиотечный павильон в рижском микрорайоне Болдерая.

Победителя определило национальное жюри, отметившее соответствие проекта трем основным ценностям инициативы «Новый европейский Баухаус»: устойчивости, эстетике и инклюзивности.

Какой проект выбрали жители

Помимо профессионального жюри, свой выбор могли сделать и жители Латвии. Победителем стал квартал Конрада в Цесисе, который, таким образом, получил и серебряную награду профессионального жюри, и признание участников голосования.

Основных лауреатов премии определяло международное жюри, в состав которого вошли Йохан Тали из Эстонии, Юнас Норстед из Норвегии и Уте Шнайдер, представляющая Германию и Швейцарию.

«Латвийская архитектурная премия года» является высшей профессиональной наградой в области архитектуры в стране. Ее организует Союз архитекторов Латвии в сотрудничестве с Министерством культуры.