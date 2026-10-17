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Сенсация у берегов Турции: море хранило эту тайну почти пять тысяч лет 0 268

Культура &
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: У побережья Турции археологи обнаружили следы древнего кораблекрушения

У побережья Турции археологи обнаружили следы древнего кораблекрушения, которое может оказаться самым старым из известных случаев гибели судна в глубоких водах. Возраст находки предварительно оценивается в 4700 лет. Ученые считают, что открытие способно изменить представления о морской торговле и возможностях древних мореходов.

Остатки судна обнаружены в Средиземном море неподалеку от побережья турецкой провинции Мугла. Предположительно, корабль затонул в эпоху раннего бронзового века, когда в регионе активно развивались торговые связи между древними цивилизациями.

Во время обследования морского дна исследователи обнаружили сотни глиняных амфор, использовавшихся для перевозки различных товаров. В подобных сосудах древние торговцы транспортировали оливковое масло, вино и зерно. Некоторые из найденных амфор, по данным издания, сохранились практически неповрежденными и, возможно, до сих пор содержат остатки первоначального груза.

Специалисты рассчитывают, что лабораторное исследование содержимого сосудов позволит установить, какими именно товарами торговали жители региона почти пять тысячелетий назад.

Особый интерес ученых вызывает предполагаемое местоположение затонувшего корабля. Ранее считалось, что в столь отдаленную эпоху мореплаватели преимущественно передвигались вдоль береговой линии, избегая длительных путешествий по открытому морю.

Однако новая находка может свидетельствовать о том, что жители древней Анатолии обладали более развитыми навыками судостроения и навигации, чем предполагалось до сих пор.

Для изучения объекта археологи применяют современные технологии, включая глубоководные сонары, многолучевые эхолоты и автономные подводные аппараты. С их помощью специалисты создают трехмерные модели места кораблекрушения и исследуют расположение груза, не повреждая хрупкие исторические артефакты.

Подводные исследования продолжаются под контролем Министерства культуры и туризма Турции. В ближайшие месяцы ученые намерены поднять несколько образцов керамики для проведения лабораторных анализов.

Если предварительная датировка подтвердится, открытие может стать важным свидетельством того, что морская торговля на значительном удалении от берега существовала уже около 4700 лет назад.

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#Турция #наука #торговля #археология #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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