Великий кинорежиссёр Янис Стрейч ушёл из жизни в феврале этого года. Он уже знал, что не доживёт до своего девяностолетия, которое Латвия широко отметила в конце сентября…

Насмешки над акцентом

Янис Стрейч — автор таких культовых латвийских фильмов, как «Театр», «Лимузин цвета Яновой ночи», «Дитя человеческое».

Кстати, фильм «Дитя человеческое» был снят на латгальском языке, на родине Яниса, который родился и вырос в Латгалии, в селе Анспоки Прейльской волости, в крестьянской семье. В родных краях выдающийся деятель культуры сейчас и похоронен — на тихом кладбище Петрауски в Рибиньской волости, где в дни юбилея ему установили небольшое надгробие.

Именно в фильме «Дитя человеческое» его автор использовал и автобиографические моменты. Ведь известно, что маленький Янис, приехав в Ригу учиться, говорил с латгальским акцентом, над которым смеялись одноклассники. Как это актуально сегодня — понимать друг друга, несмотря на различия в ментальности и языке.

Ушёл из жизни в Литве

В последние десятилетия классик кино жил в Литве, в уютном деревенском доме в так называемом «Сувалкском коридоре» (его супруга была литовкой). Положив голову на колени супруги, он тихо ушёл в мир иной.

Тело было кремировано, прощание состоялось в рижском Доме латышского общества. Пришёл и Раймонд Паулс, автор музыки ко многим фильмам Стрейча, и сыграл в память о коллеге и друге мелодии из «Театра».

Дочь режиссёра — актриса и певица Виктория Стрейча-Якстиене вскоре после ухода великого отца объявила, что будет создан Фонд культуры Яниса Стрейча, председателем которого она и стала. Фонд был представлен публике в августе всё в том же Доме латышского общества, который на протяжении многих лет возглавлял сам Стрейч.

Мастер на все руки

Здесь, в Доме латышского общества, были представлены 32 его живописные картины, ведь последние два десятилетия автор активно занимался изобразительным искусством, объездил, кажется, всю Латвию и запечатлевал церкви, старые дома, пейзажи родины, особенно в милой ему Латгалии. Присутствовала и вдова режиссёра.

На выставке были представлены картины из Прейльского музея истории и прикладного искусства, а также из частного собрания семьи. В экспозицию вошли как произведения последних лет, так и полотна, которые можно было увидеть ещё на первой персональной выставке Стрейча в 2003 году. Здесь запечатлены родная школа, латгальские праздники...

Кстати, режиссёр был мастером на все руки — рамки к своим работам делал сам. Среди работ можно было увидеть и совсем свежие — созданные в 2025 году.

Бабушкино пиво

Есть среди картин и дом любимой бабушки, которая варила особое пиво. В своём фильме «Наследие Рудольфа» Стрейч воссоздал по памяти весь этот старинный процесс приготовления бабушкиного пива.

«Будучи студентом, я попросил бабушку записать мне рецепт того пива — вдруг пригодится? И пригодилось — для кино! Никаких консультантов даже не понадобилось! Так вот, самый первый этап создания того пива — это патока, солод без дрожжей ещё. И эта смесь ведь очень сладкая была, вкусная. И совершенно безалкогольная! Мы потому и стояли всё время около бабушки, ждали угощения. Вот что самое лучшее и незабываемое — тот вкус».

«От наследия — к творчеству»

Не следует думать, что Фонд — это прежде всего деньги. Это духовное и художественное наследие классика — в частности, его многочисленные картины. В основе деятельности Фонда, по словам дочери и вдовы, будут воспеваемые Стрейчем всю жизнь идеи радости жизни, человечности и доброжелательного отношения друг к другу, а его девизом станет: «От наследия — к творчеству».

«Мы хотим, чтобы он не превратился просто в какой-то хрестоматийный материал, чтобы через 20 лет это не стало чем-то из истории культуры, о чём дети только учат в школе, — сказала Виктория. — Мы хотим, чтобы это было больше вдохновением для будущего, чтобы это культурное наследие продолжало жить и помогало молодым людям, молодым талантам — так, как он всю жизнь стремился это делать».

С подачи Фонда в рижском Splendid Palace и в Прейли провели концерт «Мой друг Янис Стрейч», который показали по Латвийскому телевидению, и выпустили альбом с картинами. Виктория говорит, что отец завещал: «Живите ради радости, не печальтесь из-за ухода».

«Истинный праздник всегда внутри»

Фонд планирует установить памятник великому латвийскому кинорежиссёру в Прейльском крае. Но, кроме того, остаётся и великолепная мудрость режиссёра, фильм которого «Лимузин цвета Яновой ночи» вся Латвия смотрит в июне, на праздник Лиго, — совсем как русские латвийцы «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» на Новый год.

Янис Стрейч говорил: «Для многих из нас, к сожалению, Лиго — это просто повод. Вот «есть повод», понимаете ли, — и вперёд, до самого утра! А в то же время это ведь период солнцеворота, самая короткая ночь, удивительная пора. Вот вроде бы уже и лето, а с другой стороны — оно переламывается, и мы начинаем движение к осени. А потом и зима. Времена года тут созвучны отрезкам жизни человека. И да, это повод осмыслить свою жизнь заново, послушать спокойные золотые мелодии. Вспомнить своих предков, например... И разумеется, важно единение с природой. И, конечно же, с семьёй, со своими самыми близкими, с родными. Важно и поминовение ушедших предков.

А на самом деле истинный праздник всегда внутри. Праздник, который всегда с тобой!»