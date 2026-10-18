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Пауки, привидения и загадочные испытания: в Вентспилсе устроят бесплатный Хэллоуин для детей 0 104

Культура &
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вентспилсе устроят бесплатный Хэллоуин для детей

31 октября научный центр VIZIUM в Вентспилсе превратится в таинственное Царство пауков. В честь Хэллоуина здесь организуют бесплатный праздник HaloVIZIUM, на котором детей и их родителей ждут необычные приключения, творческие задания и веселые испытания.

В этом году главными героями праздника станут пауки. Организаторы обещают превратить второй этаж научного центра в загадочный мир, где юным посетителям придется проявить находчивость, внимательность и смелость.

Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли охотника на пауков. Для этого участникам выдадут специальные карточки, в которых они будут собирать печати за успешно выполненные задания. Тем, кто справится со всеми испытаниями, в конце приключения присвоят почетное звание сертифицированного охотника на пауков.

При этом подробности некоторых заданий организаторы пока держат в секрете, предлагая гостям самостоятельно раскрыть тайны необычного царства.

В праздничную программу также войдут творческие занятия, игры и технологические развлечения. Посетители смогут встретиться с летающими привидениями, попробовать с помощью робота попасть в пасть тыквы и исследовать загадочное Неоновое царство пауков.

Особую атмосферу празднику придадут костюмы. Организаторы приглашают детей и взрослых приходить в образах ведьм, призраков, сказочных чудовищ и других мистических персонажей. Чем необычнее наряд, тем интереснее обещает быть праздник.

В отличие от обычных выходных, 31 октября традиционные творческие мастерские VIZIUM проводиться не будут. Вместо них посетителям предложат бесплатные тематические развлечения.

Праздник HaloVIZIUM состоится в субботу, 31 октября, с 12:00 до 16:00 на втором этаже научного центра VIZIUM в Вентспилсе.

Участие во всех мероприятиях праздничной программы бесплатное.

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#хеллоуин #праздники #дети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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