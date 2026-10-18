Знаменитая картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» может скрывать неожиданную медицинскую загадку. Ученые предположили, что особенности внешности изображенной на полотне богини указывают на тяжелое заболевание женщины, которая, как считается, послужила художнику моделью и умерла в возрасте всего 23 лет.

К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством профессора Паоло Поццилли из Лондонского университета королевы Марии. Результаты работы опубликованы в научном журнале Medical Humanities.

В центре внимания специалистов оказалась Симонетта Веспуччи — одна из самых известных красавиц итальянского Возрождения. Она родилась около 1453 года в Генуе, а после замужества переехала во Флоренцию, где быстро стала предметом восхищения местной аристократии, включая представителей влиятельной семьи Медичи.

Считается, что именно ее черты Боттичелли использовал при создании образов в знаменитых картинах «Рождение Венеры» и «Весна». По преданию, художник настолько восхищался Симонеттой, что пожелал быть похороненным рядом с ней.

Однако жизнь молодой женщины оборвалась в 1476 году. Долгое время предполагалось, что причиной смерти стал туберкулез. Теперь исследователи предложили другое объяснение.

Изучая изображения Симонетты, ученые обратили внимание на необычное положение глаз Венеры. На картине заметны легкое косоглазие, припухлость век и отечность тканей вокруг глаз, особенно с левой стороны.

По мнению специалистов, подобные изменения могут свидетельствовать о наличии крупной опухоли гипофиза — железы, расположенной у основания головного мозга и отвечающей за выработку важных гормонов.

Исследователи предполагают, что опухоль постепенно увеличивалась, вызывая изменения во внешности Симонетты. В конечном итоге могло произойти кровоизлияние в опухоль — опасное состояние, известное как апоплексия гипофиза, которое способно привести к внезапной смерти.

Эта версия согласуется и с некоторыми историческими свидетельствами о последних днях жизни молодой женщины. В документах того времени упоминаются сильные головные боли, рвота, лихорадка и нарушения сознания.

Интересно, что необычный взгляд Венеры на протяжении столетий воспринимался искусствоведами как художественный прием. Легкое косоглазие даже считалось одним из признаков идеализированной женской красоты эпохи Возрождения.

Теперь же ученые допускают, что Боттичелли мог невольно запечатлеть на полотне реальные симптомы заболевания своей музы.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что окончательно установить диагноз спустя более пяти столетий невозможно. Кроме того, нет бесспорных доказательств того, что Симонетта лично позировала для всех приписываемых ей образов.

Тем не менее новое исследование показывает, что знаменитые произведения искусства могут представлять интерес не только для историков и искусствоведов, но и для медиков. Возможно, детали, которые веками считались проявлением художественного замысла, сохранили свидетельства реальных болезней людей прошлого.