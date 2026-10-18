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Тыква-гигант и разноцветные перцы: в Риге покажут необычный урожай 0 54

Культура &
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге пройдет выставка «Тыквенные растения и паприка — 2026»

В Латвийском национальном музее природы с 21 по 25 октября пройдет традиционная осенняя выставка «Тыквенные растения и паприка — 2026». Посетителей ждут сотни сортов овощей, экзотические растения и настоящие рекордсмены, среди которых — тыква длиной почти два метра.

В этом году организаторы подготовили особенно разнообразную экспозицию. На выставке можно будет увидеть около 300 сортов растений семейства тыквенных, включая редкие и малоизвестные виды. Среди них — момордика, мелотрия, тладианта, циклантера, кивано и другие экзотические культуры.

Не менее впечатляющей обещает стать коллекция перцев. Посетителям представят около 60 сортов сладкого перца весом от 20 до 500 граммов. Их окраска варьируется от нежно-розовой и желтой до ярко-оранжевой, красной и фиолетовой. В экспозиции найдется место даже полосатым и разноцветным плодам.

Отдельный раздел посвятят острому перцу чили. Здесь можно будет познакомиться с 40 разновидностями этой культуры, отличающимися не только степенью жгучести, но и необычной формой плодов и декоративной окраской листьев.

Одним из главных экспонатов станет лагенария, или бутылочная тыква, длиной 190 сантиметров. Ее вырастило семейное садоводческое хозяйство Neslinko. Предполагается, что это может быть самая длинная лагенария, когда-либо выращенная в Латвии. Посетителям предложат сравнить собственный рост с необычным овощем.

Особое внимание обещает привлечь и тыква по имени Густиньш, выращенная Майей Черякой из Царникавы. Уже два года подряд она завоевывает симпатии публики, побеждая в голосовании за самую красивую тыкву. На нынешней выставке ей предстоит вновь побороться за звание любимицы посетителей.

Проголосовать за понравившийся экземпляр сможет каждый желающий. Причем участие в голосовании может принести и приятный подарок: трое посетителей получат тыквы, выращенные участниками выставки.

Организатором мероприятия выступает клуб любителей садоводства Tomāts Артура Силде. Свои коллекции представят садоводы из разных регионов Латвии. Помимо тыкв и перцев, гости увидят декоративные кабачки и другие необычные растения.

Посетители смогут не только полюбоваться урожаем, но и получить практические советы по выращиванию овощей, пообщаться с опытными коллекционерами и приобрести семена понравившихся сортов.

Выставка пройдет с 21 по 25 октября в Латвийском национальном музее природы в Риге. Время работы — с 10:00 до 17:00.

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#Рига #выставка #Латвия #культура #овощи #садоводство
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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